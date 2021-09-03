У Львові в лікарні померло немовля: батьки з вини медиків пережили кошмар

Дитина народилася повністю здоровою

Для Ірини та Володимира хлопчик став другою дитиною. 25-річну Ірину Вдовичин привезли в клінічний перинатальний центр на 35 тижні вагітності та провели кесарів розтин. 12 серпня народився здоровий малюк і їх збиралися вже виписувати, але 16 серпня хлопчикові стало погано.

Як розповіла мама малюка, він народився вагою у 2500 кг і 46 см, повністю здоровий. Для перестраховки йому в першу добу давали кисень, а через два дні він почав харчуватися грудним молоком. На шостий день малюк з'їдав вже 30 мл і почав набирати вагу. 16 серпня його принесли мамі в палату і почали готувати до виписки. Але в обід жінка помітила, що малюк сам не свій, а животик у нього роздутий.

Медики не реагували на прохання матері

"Медперсонал на мої зауваження не звертав увагу, займався випискою людей, поки не прийшла нічна зміна о 20 годині. О 21:00 вони почали малюка лікувати, він був уже в критичному стані. Лікар прийшов близько першої години ночі та була без рукавичок і маски, з брудними руками, від неї було чутно перегаром. Зі шлунка у малюка йшла кров. Йому давали сильні антибіотики. До ранку стан не змінився, і вони викликали Охматдит", - розповіла Ірина.

Лікарі Охматдиту сказали, що у дитини інфекція і проблеми з кишківником, хоча при народженні ніяких проблем зі здоров'ям не було. Батьки припустили, що інфекцію могли занести в дитячому відділенні. Медики дали 5% гарантії, що малюк виживе.

Дві доби його тримали на сильних антибіотиках, стан був стабільним, але через велику кількість ліків почали відмовляти нирки. З 23 серпня хлопчикові знову почали давати суміші. Мама бачила дитину живою останній раз 26 серпня і стверджує, що вона була в задовільному стані, трохи з жовтизною. Вона додала, що сина помістили в крайній бокс біля дверей і замотали в старі лікарняні пелюшки, а її речі, в тому числі й теплі – не взяли. Ліки, підгузки та глюкоза, які батьки віддавали лікарям, постійно кудись зникали.

Батькам відверто хамили

"Дуже хамське ставлення було. Єдиним лікарем для всіх дітей була Кишко Галина Романівна, яка всім призначала лікування. Всі інші - медсестри та санітарки. Йому зробили УЗД голови, шлунка – всі аналізи та показники були прекрасні. А в п'ятницю мені повідомили, що напередодні у дитини був критичний стан і близько 20-21 він помер. Його відразу забрав патологоанатом і нам сказали навіть не їхати", - додала мама.

Батьки стверджують, за правилами дитина повинна була ще дві години перебувати в реанімації й тому вони поїхали в лікарню. Однак їх не пустили навіть з поліцією. Мама просила показати дитину, документи, викликати лікаря.

Документи вони змогли забрати та поїхали готуватися до похорону. Однак у лікарні їм відмовилися видати тіло малюка.

Патологоанатом не віддав тіло малюка

"Патологоанатом просто все закрив і поїхав додому, хоча повинен був працювати до 2 ночі. У суботу я повинна була поховати дитину, але сина мені віддали тільки в понеділок. І це при тому, що я двічі дзвонила і домовлялася, що ми приїдемо. Коли в понеділок приїхала за тілом, то жахнулася. Це гірше, ніж гараж. Навколо бігають щури. Дитина не була оброблена, замотана в моторошні ганчірки для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувалися матами. Коли я відмовилася від розтину, Ониськів зловтішно сказав: Дякую, що полегшили мою роботу", - розповіла Ірина Вдовичин.

Батьки не розуміють, що сталося і чому лікарі не стежили за станом новонародженого. У поліцію заяву вони звертатися не стали, оскільки не вірять в те, що це щось дасть. Батько малюка сказав, що в лікарні умови для новонароджених були дикі й там "можна тримати хіба що овочі, а не дітей".

У лікарні посилаються на медичну таємницю і протоколи

У лікарнях від коментарів утримуються, посилаються на медичну таємницю і стверджують, що все було зроблено за протоколом. У документах написали, що у дитини стався неонатальний сепсис, вроджена пневмонія, ентероколіт і поліорганна недостатність. Також вказується, що основна причина смерті новонародженого - недоношеність.