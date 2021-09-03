У Львові в лікарні померло немовля: батьки з вини медиків пережили кошмар

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит помер новонароджений хлопчик. Дитина прожила всього два тижні, і батьки звинувачують лікарів в його загибелі. Мама і тато пережили справжній кошмар – нетверезі лікарі, жорстоке поводження і хамську поведінку.
Деталі трагедії батьки розповіли у виданні "Діло".
Для Ірини та Володимира хлопчик став другою дитиною. 25-річну Ірину Вдовичин привезли в клінічний перинатальний центр на 35 тижні вагітності та провели кесарів розтин. 12 серпня народився здоровий малюк і їх збиралися вже виписувати, але 16 серпня хлопчикові стало погано.
Як розповіла мама малюка, він народився вагою у 2500 кг і 46 см, повністю здоровий. Для перестраховки йому в першу добу давали кисень, а через два дні він почав харчуватися грудним молоком. На шостий день малюк з'їдав вже 30 мл і почав набирати вагу. 16 серпня його принесли мамі в палату і почали готувати до виписки. Але в обід жінка помітила, що малюк сам не свій, а животик у нього роздутий.
"Медперсонал на мої зауваження не звертав увагу, займався випискою людей, поки не прийшла нічна зміна о 20 годині. О 21:00 вони почали малюка лікувати, він був уже в критичному стані. Лікар прийшов близько першої години ночі та була без рукавичок і маски, з брудними руками, від неї було чутно перегаром. Зі шлунка у малюка йшла кров. Йому давали сильні антибіотики. До ранку стан не змінився, і вони викликали Охматдит", - розповіла Ірина.
Лікарі Охматдиту сказали, що у дитини інфекція і проблеми з кишківником, хоча при народженні ніяких проблем зі здоров'ям не було. Батьки припустили, що інфекцію могли занести в дитячому відділенні. Медики дали 5% гарантії, що малюк виживе.
Дві доби його тримали на сильних антибіотиках, стан був стабільним, але через велику кількість ліків почали відмовляти нирки. З 23 серпня хлопчикові знову почали давати суміші. Мама бачила дитину живою останній раз 26 серпня і стверджує, що вона була в задовільному стані, трохи з жовтизною. Вона додала, що сина помістили в крайній бокс біля дверей і замотали в старі лікарняні пелюшки, а її речі, в тому числі й теплі – не взяли. Ліки, підгузки та глюкоза, які батьки віддавали лікарям, постійно кудись зникали.
"Дуже хамське ставлення було. Єдиним лікарем для всіх дітей була Кишко Галина Романівна, яка всім призначала лікування. Всі інші - медсестри та санітарки. Йому зробили УЗД голови, шлунка – всі аналізи та показники були прекрасні. А в п'ятницю мені повідомили, що напередодні у дитини був критичний стан і близько 20-21 він помер. Його відразу забрав патологоанатом і нам сказали навіть не їхати", - додала мама.
Батьки стверджують, за правилами дитина повинна була ще дві години перебувати в реанімації й тому вони поїхали в лікарню. Однак їх не пустили навіть з поліцією. Мама просила показати дитину, документи, викликати лікаря.
Документи вони змогли забрати та поїхали готуватися до похорону. Однак у лікарні їм відмовилися видати тіло малюка.
"Патологоанатом просто все закрив і поїхав додому, хоча повинен був працювати до 2 ночі. У суботу я повинна була поховати дитину, але сина мені віддали тільки в понеділок. І це при тому, що я двічі дзвонила і домовлялася, що ми приїдемо. Коли в понеділок приїхала за тілом, то жахнулася. Це гірше, ніж гараж. Навколо бігають щури. Дитина не була оброблена, замотана в моторошні ганчірки для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувалися матами. Коли я відмовилася від розтину, Ониськів зловтішно сказав: Дякую, що полегшили мою роботу", - розповіла Ірина Вдовичин.
Батьки не розуміють, що сталося і чому лікарі не стежили за станом новонародженого. У поліцію заяву вони звертатися не стали, оскільки не вірять в те, що це щось дасть. Батько малюка сказав, що в лікарні умови для новонароджених були дикі й там "можна тримати хіба що овочі, а не дітей".
У лікарнях від коментарів утримуються, посилаються на медичну таємницю і стверджують, що все було зроблено за протоколом. У документах написали, що у дитини стався неонатальний сепсис, вроджена пневмонія, ентероколіт і поліорганна недостатність. Також вказується, що основна причина смерті новонародженого - недоношеність.
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