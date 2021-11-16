У Львові антивакцинатори штурмували лікарню, де їхній ватажок "сховався" від суду

Чому антивакцинатор потрапив до лікарні

Як виявилося, потреби в терміновій медичній допомозі Стахів не мав.

"Його привезла "швидка", лікарі провели всі необхідні обстеження. Потреби в госпіталізації не було", - сказав в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Антивакцинатора Стахіва доставили в лікарню на "швидкій" (фото: Еспресо Захід)

Разом з антивакцинатором в міську лікарню швидкої допомоги приїхали два десятки чоловіків, які перед цим були в його будинку під час обшуків СБУ - в мережі з'явилося відповідне відео. Тепер громадяни увірвалися в приймальню лікарні без масок і сертифікатів про вакцинацію і почали агресивно поводитися. На місце викликали поліцію.

Головлікар медустанови Олег Самчук опублікував в мережі відео з місця події, але зараз ролик не доступний в мережі - втім, залишилися скріни з місця інциденту. Також повідомляється, що після обстеження Стахів покинув лікарню.

Прихильники львівського антивакцинатора Стахіва влаштували бійку в лікарні (фото: скрін з відео)

За словами юриста, чоловік міг інсценувати погане самопочуття, щоб не потрапити до суду, а "сховатися" в клініці. Річ у тому, що Галицький районний суд мав обрати запобіжний захід Стахіву до кінця сьогоднішнього дня, проте в підсумку засідання перенесли на середу, 17 листопада.

Справа про спробу держперевороту

Як поінформували в прес-службі Львівській обласній прокуратурі, місцевому громадському активісту та антивакцинатору повідомили про підозру "за фактом дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України)".

За даними слідства, на початку листопада чоловік організував і очолив мітинг у Києві, на якому були присутні понад 3 тисячі людей, і "під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи".

Також в прокуратурі додали, що слідство триває, і вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, заходи проводяться і стосовно інших осіб, причетних до спроби влаштувати переворот.

У прес-центрі СБУ також сьогодні повідомили про блокування "деструктивної діяльності антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі". У заяві наголошується, що зловмисники під керівництвом російських кураторів закликали до насильницької зміни конституційного ладу.

Спецслужби провели заходи з викриття злочинців у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях. Зазначається, що зловмисники підшукували зброю і співучасників, які повинні були захопити владу у відповідних регіонах, а потім вони "збиралися створити на території України власні територіальні громади з власною міліцією і економікою".

В СБУ повідомили про блокування антиукраїнської мережі під кураторством РФ (фото: ssu.gov.ua)

"Лідеру так званих "антивакцинаторів" і ще одному фігуранту виробництва, громадянину РФ, повідомили про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Ані в прокуратурі, ані в СБУ не назвали прізвища підозрюваних. Однак очевидно, що йдеться саме про Стахіва.

Хто такий Стахів

Відомий у Львові як провокатор і організатор проплачених мітингів 36-річний Остап Стахов на своїй сторінці в Facebook називає себе львівським "народним мером" і громадським активістом, а також керівником незареєстрованої організації "Права людини".

Як зазначає dailylviv.com, "прославився" чоловік на початку пандемії COVID-19, коли публічно у своїх соцмережах заявляв, що коронавірусу не існує. Також Стахів поширює різні фейки про вакцинацію і різні теорії всесвітньої змови. Сторінки антивакцинатора вже не раз блокували YouTube і Facebook.

Остап Стахів (фото: dailylviv.com)

Також під час карантину Стахів неодноразово влаштовував провокації в лікарнях і навчальних закладах Львова та інших міст.

Стахів був одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада, на якому учасники й не приховували, що ведуть свою діяльність за підтримки Росії.