У Львові 2-метровий паркан у парку впав на жінку, яка гуляла з дитиною: деталі НП

"Жінку травмував шматок паркану, який зніс порив сильного вітру. Вона отримує допомогу", - відповіла адміністрація на коментар одного з користувачів мережі про те, що в парку медики "швидкої" забрали людину з-під уламків двометрової стіни біля атракціону з динозаврами.

Як стало відомо пізніше, травми отримала 61-річна жінка, яка як няня гуляла в цьому парку з маленькою дівчинкою. Дитина, на щастя, не постраждала.

Керівник "Парку динозаврів" Василь Абрамів розповів, що НП сталася через сильний вітер, а адміністрація оплатила лікування постраждалої, передає Zaxid.net.

За словами лікаря-травматолога львівської 8-ї міської лікарні Юрія Трохима, після операції жінка в стані середньої тяжкості. У неї була зламана ключиця і розбита нога.

Після операцій львів'янці треба ще тривала реабілітація.

Сама постраждала зазначила, що не може встати з ліжка, і досі в шоці від того, що сталося, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Тоді, 6 жовтня, жінка вийшла гуляти в парк з півторарічною вихованкою, і раптом на них повалився паркан.

"Це була хвилинна справа, мене накрило, щастя від бога, я дитину відкинула і почала сильно кричати, я була у свідомості, коли під тим щитом я лежала", - розповіла Марія.

61-річна жінка отримала важкі травми через падіння паркану в парку у Львові (фото: скріншот)

Після НП за дівчинкою відразу ж приїхав батько. А саму постраждалу терміново госпіталізували. У лікарні жінці вже зробили дві операції та ще дві - попереду.

"Розбитий перелом проксимального відділу великої виросткової кістки, це відділ, який утворює колінний суглоб стегнової кістки - це дуже важка травма", - зазначає завідувач травматологічного відділення клініки Юрій Вовчко.

За інформацією місцевої преси, в поліцію за фактом події ніхто із зацікавлених сторін ще не звертався.