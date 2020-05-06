Львів замело снігом, а температура +1: шокуючі фото і відео

Львів засипало снігом через черговий каприз погоди в Україні. У мережі показують фото і відео з природною стихією, що пронеслася по місту та області. Місцеві жителі кажуть, що температура на термометрах +1, і скаржаться на проблеми з комунікацією.

На відео і фото видно, що крупний і густий сніг засипає зелені дерева і встеляє траву.

Мешканці Львова вітають один одного з Новим роком, показуючи знімки засніжених ялин.

Львів засипало снігом (фото: Роман Воєвода)

Сніг у Львові (фото: facebook.com/facebook.com/tamadaroman)

"Зимуємо на карантині. Юрко приїхав на білому коні до Львова. В таку погоду і на карантині легше сидіти вдома", - підписано відео з ринку "Привокзальний" у місті, де на Юр'їв день випав сніг.

Місцеві жителі кажуть, що крім снігу на термометрах +1, сильний поривчастий вітер і перебої з інтернетом від самого ранку.

Львів замело на Юріїв день (фото: facebook.com/Василь Корпан)

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розмістив знімки, на яких під густим шаром снігу опинилось гірськолижне село Славське.

Сніг в селі Славське (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Замело густим снігом село Завадку Сколівського району Львівської області.

Сніг у Львівській області (відео: facebook.com/Ричак Андрій)

Мешканці області показують свої тюльпани і нарциси, які проглядають під товстим шаром снігу.

Львівська область постраждала від снігу (відео: facebook.com)

Раніше ми писали, що в Україну йде 30-градусна спека. Різкого стрибка температури варто чекати вже в кінці травня.