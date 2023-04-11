Львовские медики обнаружили случай редкого заболевания, которое вызывают ленточные черви

Как проинформировали медики, в хирургическое отделение в марте поступила женщина, которая жаловалась на тиснение и боль в правом подреберье. Была проведена УЗИ-диагностика, и так выявили образование до 5 см, картину эхинококковой кисты печени.

Врачи провели оперативное вмешательство, после чего содержание кисты направили в паразитологическую лабораторию Львовского облцентра контроля и профилактики болезне.

"После проведенного лабораторного исследования содержимого кисты был подтвержден диагноз: "Эхинококковая киста печени". В результате проведенного эпидемиологического расследования установлено, что в домашней ячейке имеется собака, которая могла быть источником инфицирования", - говорится в публикации.

Как передается эхинококкоз

Возбудителем паразитарного заболевания эхинококкоз являются ленточные черви (Echinococcus). Человек может "подцепить" паразита от зараженных животных, чаще переносчиками эхинококка являются собаки.

Заражение же является следствием несоблюдения правил личной гигиены.

Так, инфицирование человека также происходит при потреблении овощей, ягод, воды, загрязненных выделениями хищников, содержащих яйца гельминта.

В случае эхинококкоз, тяжелого хронического гельминтоза, у больных в печени, легких и других органах образуются кисты. С момента заражения до проявления заболевания может пройти от 2-4 месяцев до 5-15 лет.

Симптомы

С момента заражения и до проявления симптомов единственным признаком может быть крапивница.

При этом во внутренних органах в это время начинают образовываться патологические полости с жидкостью внутри. Когда такие кисты достигают больших размеров, человек начинает чувствовать дискомфорт.

При локализации кисты в печени первыми признаками могут быть тяжесть и боли в правом подреберье, увеличение размеров живота, возникает желтуха, при легочной локализации возникают боли в грудной клетке, кашель нередко с кровянистой мокротой, начинается лихорадка.

Кто в зоне риска

Медики обращают внимание, что эхинококкозом может заболеть любой человек, так как иммунитета против этой болезни нет.

Статистика показывает, что общая частота эхинококкоза составляет от 1 до 220 случаев на 100 тысяч населения.

Сильно рискуют заболеть люди, тесно контактирующие с домашними животными, в первую очередь с собаками.

При этом больной человек для окружающих опасности не представляет.

Какое лечение

"Единственным радикальным методом лечения эхинококкоза является оперативный, во время которого из печени или легких удаляется паразитарная киста, в дальнейшем пораженные ткани восстанавливаются", - говорят врачи.

Также медики отмечают, что медикаментозная терапия при эхинококкозе до операции малоэффективна из-за наличия вокруг кисты плотной капсулы, через которую лекарство в паразит не попадает.

Больные эхинококкозом подлежат диспансерному надзору после операции в течение 8-10 лет с обследованием 3 раза в первый год, в дальнейшем - 1-2 раза в год.

Больные неоперабельными формами обследуются в стационаре или амбулаторно по клиническим показателям, на диспансерном учете находятся пожизненно.

Как предупредить заражение эхинококками: