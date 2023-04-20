Львовские врачи зафиксировали десятки случаев болезни Лайма из-за укусов клещей. Как уберечься

"Сезон" клещей

Для весеннего сезона случаи инфицирования болезнью Лайма, к сожалению, довольно характерны. Дело в том, что клещи-переносчики обычно начинают выходить из спячки уже с середины или конца карта - в зависимости от среднесуточной температуры (для них она вполне благоприятна на уровне +1... +3 градуса).

Затем, по мере дальнейшего потепления, насекомых становится все больше, и во часто вторую половину апреля - начало мая называют "сезоном клещей".

Как правило, эти насекомые прячутся в тени: деревья, кусты, трава и прочее, и во время прогулок в парках, скверах или просто во дворе - люди становятся их "добычей".

Случаи инфицирования во Львовской области

Как рассказала генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко, в первом квартале текущего года в регионе зафиксировали 21 случай болезни Лайма у граждан, передает Tvoemisto.tv.

При этом эпидемиолог отметила, что год назад за аналогичный период такой диагноз не был поставлен ни одному пациенту клиник.

В данном случае, уточнила медик, среди инфицированных детей нет, а "люди все совершенно разные".

Так, в результате укуса клещей инфекция попала в организмы 12 горожан (жителей Львова, Дрогобыча и Трускавца) и 6 жителей сел из Дрогобычского, Золочевского, Яворивского, Самборского и Львовского районов.

Как защититься от укуса клещей и не инфицироваться болезнью Лайма

Медики Центра общественного здоровья Украины дают гражданам такие рекомендации, как уберечься от этих насекомых и не подцепить недуг.

Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором - кепкой, панамкой, косынкой - и закройте шею.

Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом - специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву со сторон: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.

Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетическое вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа - молодой очень маленький клещ.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.

Дома постирайте и поутюжьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, а и впоследствии, перекочевав из одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Простое вытряхиванием не поможет избавиться клеща.

Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).

Если на природу брали домашнего любимца - его также следует осмотреть на наличие клещей.

Признаки клещевого энцефалита

Как рассказывают медики, болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Лихорадка длится от 2 до 10 дней.

Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.

Болезнь Лайма - симптомы

Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней):

опухлость и покраснение в месте укуса

высыпание на коже

повышение температуры тела

головная боль

боль в суставах и мышцах

быстрая утомляемость

ломота в теле

озноб

Как избежать болезни Лайма

По разным данным, болезнь развивается лишь у 1-5% людей, которых укусил клещ. Поэтому следует следить за своим самочувствием и обратиться за помощью. Если вы увидели на теле красное пятно, вас лихорадит, болят мышцы и суставы, появились нетипичные головные боли, тогда срочно обратитесь к врачу.

В Украине энцефалитных клещей нет, однако они живут в соседних западных странах. Так что на паразита можно вполне наткнуться в Карпатах.

Если вы переживаете по поводу заражения энцефалитом, который достаточно непросто вылечить, можно привиться против него. Вакцина доступна взрослым от 15 лет и детям старше 1 года.