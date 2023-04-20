Львовские врачи зафиксировали десятки случаев болезни Лайма из-за укусов клещей. Как уберечься

В Украине с потеплением активизировались клещи, от укусов которых страдают не только домашние животные во время выгулов, но и их владельцы. При укусах насекомые порой могут инфицировать человека болезнью Лайма. Так, медики диагностировали во Львовской области уже десятки таких случаев.
Кто пострадал от недуга и как уберечься от болезни Лайма - читайте в материале ниже.
Для весеннего сезона случаи инфицирования болезнью Лайма, к сожалению, довольно характерны. Дело в том, что клещи-переносчики обычно начинают выходить из спячки уже с середины или конца карта - в зависимости от среднесуточной температуры (для них она вполне благоприятна на уровне +1... +3 градуса).
Затем, по мере дальнейшего потепления, насекомых становится все больше, и во часто вторую половину апреля - начало мая называют "сезоном клещей".
Как правило, эти насекомые прячутся в тени: деревья, кусты, трава и прочее, и во время прогулок в парках, скверах или просто во дворе - люди становятся их "добычей".
Как рассказала генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко, в первом квартале текущего года в регионе зафиксировали 21 случай болезни Лайма у граждан, передает Tvoemisto.tv.
При этом эпидемиолог отметила, что год назад за аналогичный период такой диагноз не был поставлен ни одному пациенту клиник.
В данном случае, уточнила медик, среди инфицированных детей нет, а "люди все совершенно разные".
Так, в результате укуса клещей инфекция попала в организмы 12 горожан (жителей Львова, Дрогобыча и Трускавца) и 6 жителей сел из Дрогобычского, Золочевского, Яворивского, Самборского и Львовского районов.
Медики Центра общественного здоровья Украины дают гражданам такие рекомендации, как уберечься от этих насекомых и не подцепить недуг.
Как рассказывают медики, болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Лихорадка длится от 2 до 10 дней.
Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.
Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней):
По разным данным, болезнь развивается лишь у 1-5% людей, которых укусил клещ. Поэтому следует следить за своим самочувствием и обратиться за помощью. Если вы увидели на теле красное пятно, вас лихорадит, болят мышцы и суставы, появились нетипичные головные боли, тогда срочно обратитесь к врачу.
В Украине энцефалитных клещей нет, однако они живут в соседних западных странах. Так что на паразита можно вполне наткнуться в Карпатах.
Если вы переживаете по поводу заражения энцефалитом, который достаточно непросто вылечить, можно привиться против него. Вакцина доступна взрослым от 15 лет и детям старше 1 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, соблюдение каких правил поможет эффективно защититься от клещей.