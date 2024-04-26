Во Львовской области пьяные работники ТЦК "закрыли" волонтера и чуть не избили женщину: подробности скандала (видео)

Что произошло во Львовской области

Утром 26 апреля автомобиль волонтера из ОО "Порятунок тварин Харків" остановили во Львовской области недалеко от границы с Польшей работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Местные СМИ уточняют, что мужчина возвращался из Польши, куда отвозил беспризорных собак с приграничной территории Харьковской области, которая находится под постоянными вражескими обстрелами.

По словам очевидцев, работники ТЦК без объяснений и официальных процедур буквально силой "закрыли" волонтера в своем помещении и отобрали телефон.

"Общение" женщин с представителями ТЦК

Исходя из опубликованного в сети видео, задержанный работниками ТЦК волонтер был не один - помочь ему взялись несколько женщин.

Одна снимала видео "общения" с представителями ТЦК, другая пыталась объяснить, что задержанный, которого "закрыли" - "их человек", волонтер. В подтверждение сотрудникам ТЦК предлагали посмотреть на машину, перевозившую собак.

Одна из женщин отметила также, что мужчины из ТЦК - находятся под хмельком и "дерутся".

"Действующие лица" из ТЦК (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

"Отдавайте нам человека нашего. Это - нарушение прав человека", - подчеркнула она.

Другая женщина добавила: "Они пьяны. Посмотрите. Трое пьяных".

Мужчины в военной форме говорить с женщинами отказывались и наконец закрыли ворота у них перед носом.

Когда одна из девушек начала громыхать в железную дверь, один из ТЦКшников буквально выскочил на нее с сигаретой во рту и чуть не ударил. Вместо конструктивного диалога он решил "вылить" на девушку кучу словесной грязи и брани.

"Бросок" военного в сторону женщины (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

"Ты что хочешь, чтобы я тебя у*бал... На**й... Йо**ная ты в рот, на**й... С*ка... Я тебе сейчас выпущу... Иди ты на**й... Ты еще раз ударишь в дверь, я тебе *бало разобью...", - именно такие фразы прозвучали в адрес женщины, которая стучала в ворота.

"Общение" представителя ТЦК с женщиной (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

Женщины же сообщили всем присутствующим за воротами мужчинам, что будут вызывать полицию. Ворота перед ними снова закрыли.

"Так работают ТЦК у нас. Да. Крадут людей и непонятно что делают. Да еще и пьяные ходят на работе... Все, все, вызываем полицию. А в Украине война, ребята", - подытожила женщина, которая снимала все, что происходит.

В ответ на слова девушки о вызове полиции представитель ТЦК нагло заявил: "По**й".

Реакция Львовского областного ТЦК и СП

Согласно информации в соцсетях, задержанному волонтеру уже "помогли пройти ВВК" и "завтра отправляют в воинскую часть".

Немного позже на сложившуюся ситуацию отреагировали во Львовском областном ТЦК и СП.

"Информируем, что 26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворовского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГПСУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина", - отметили в центре комплектования.

Там уточнили также, что "данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе".

Кроме того, в областном ТЦК отметили, якобы две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, "систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей".

"Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", - подытожили в ТЦК.