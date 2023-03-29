В Луцке попрощались с бойцом, погибшим под Угледаром: люди стояли на коленях (видео)

Кем был погибший Богдан Бусько

Жителя Луцка призвали на военную службу по мобилизации, он был причислен к воинской части батальона морской пехоты. Он был матросом. Воин погиб 21 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Угледар Донецкой области.

Богдан Бусько защищал Украину на Донбассе (фото: Суспільне)

У Богдана остались мать, две сестры и брат. В центре города лучане на коленях провожали павшего защитника.

Военные стали на колени перед погибшим бойцом (фото: Суспільне)

Отпевали военнослужащего в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили воина на Аллее почетных захоронений в селе Гаразджа.