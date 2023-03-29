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В Луцке попрощались с бойцом, погибшим под Угледаром: люди стояли на коленях (видео)

В Луцке провели в последний путь Богдана Бусько (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Луцке 28 марта простились на фронте 38-летним воином Богданом Буськом. Боец погиб под Угледаром.

Люди провели в последний путь защитника, стоя на коленях, передает "Суспільне".

Кем был погибший Богдан Бусько

Жителя Луцка призвали на военную службу по мобилизации, он был причислен к воинской части батальона морской пехоты. Он был матросом. Воин погиб 21 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Угледар Донецкой области.

Богдан Бусько защищал Украину на Донбассе (фото: Суспільне)

У Богдана остались мать, две сестры и брат. В центре города лучане на коленях провожали павшего защитника.

Военные стали на колени перед погибшим бойцом (фото: Суспільне)

Отпевали военнослужащего в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили воина на Аллее почетных захоронений в селе Гаразджа.

Напомним, что герой мэмов "Чоткий паца" рассказал, как бьет оккупантов.

До этого мы писали, что проживавший в Польше украинский повар ресторанов "Мишлен" с 24 февраля на передовой.

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