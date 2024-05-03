В Луцке умер младенец. Мать заморила голодом собственного ребенка

Детали трагедии в Луцке

По данным следствия, мать не кормила ребенка и именно это, по заключению судмедэкспертов, и повлекло смерть девочки. Женщине по факту гибели дочери объявили подозрение.

Отмечается, что трагедия произошла в одном из домов, где супруги снимали квартиру.

Матери 18 лет, отцу ребенка 19. Малышка родилась доношенной, говорят врачи.

По словам соседей, супруги почти не с кем не общались. О том, что у них ребенок, они узнали, когда увидели девушку с коляской у дома.

О гибели маленькой Полины в полицию сообщил 19-летний отец.

Судмедэксперты сообщили, что смерть повлекла за собой недостаточное питание ребенка.

"Мать намеренно не кормила ребенка", - рассказали судмедэксперты.

Девочка была на грудном вскармливании. Родители отказываются комментировать смерть младенца.

Матери девочки "светит" до пяти лет за решеткой.