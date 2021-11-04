В Луцьку жінка порізала себе й однорічне дитя, залишивши передсмертну записку

Трагедія з 33-річною жінкою і дитиною сталася в ніч проти 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок на проспекті Молоді.

Відомо, що їх знайшов чоловік, що прокинувся на шум. Спочатку - скривавлену дружину на кухні, а згодом і тяжко поранену доньку в кімнаті.

Попередньо повідомляється, що чоловік спав в другій кімнаті, де також була їхня старша, 9-річна донька. Прокинувся він через стогін, встав і побачив цю жахливу картину.

Тато дітей розповідає, що жінка останнім часом була в пригніченому стані. Вона залишила передсмертну записку, в якій вказала, що скоїла все сама, і не знає, що саме з нею відбувається. Вона попросила пробачити себе і додала, що всіх любить.

В якому стані мати і дитина

За словами директорки Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства та дитинства Ірини Горавської, дитина дуже важка. За її життя борються медики.

Стан жінки вдалося стабілізувати, хоча вона й завдала собі множинних ударів у груди. У дитини поранення тулубу і голови.

Сусіди добре відгукуються про родину, на обліку вони не стояли. Старша донька, припускають сусіди, очевидно, нині перебуває в родичів. Батько - поруч з постраждалою дитиною.