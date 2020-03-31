У Луцьку у лікаря-гінеколога після смерті виявили COVID-19: що відомо

Коронавірус в Україні забрав життя 13 людей, а загалом випадків зараження станом на сьогодні зареєстровано 549. У Луцьку у лікаря-гінеколога, який помер в інфекційній лікарні 29 березня, лабораторно був підтверджений COVID-19.

Чоловік перебував на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом пневмонія і почував себе задовільно. Про передали в управлінні інформаційної політики та цифровий трансформації Волинської ОДА.

Зазначається, що смерть настала в результаті серцевого нападу.

В облдержадміністрації також розповіли, що на Волині з підозрою на коронавирусну інфекцію всього 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу від даних осіб перебувають на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Померлий був лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, пише ВолиньPost.

За інформацією джерел видання, про результати лабораторних досліджень родичам стало відомо вже тоді, коли тіло покійного віддали для поховання і воно знаходилося в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору.

У той же час у Волинській ОДА запевнили, що на момент, коли тіло покійного віддавали родичам, вже було відомо, що коронавірус підтвердився і рідним померлого про це повідомили, пояснивши, що відповідальність за дотримання відповідних санітарних норм при похованні - на них.

Зазначимо, що згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня, тіло мають дезінфікувати хлорвмісними розчином і помістити в непронекний герматичний пакет-мішок. Труна повинна бути щільно закрита.

При похованні у приміщенні дозволено одночасно бути не більше 1 людині на 10 "квадратів" на відстані щонайменше 1,5 метра. Місцева влада або комунальні підприємства повинні записати контакти тих, хто був на похоронах.

Прощання з покійним відбулося ввечері 30 березня, поліція на церемонії перевірила дотримання санітарних норм та упевнилася, що присутні знають про необхідність дотримуватися дистанцію.

Перед похоронами на брифінгу голова обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк заявив, що померлий лікар-гінеколог "не йшов у нас за підозрою. Там було досить багато супутніх захворювань. Швидше за все, воно не пов'язано".

Нагадаємо, що в Києві через коронавірус хворих пневмонією будуть лікувати в певних лікарнях і перевірятимуть на COVID-2019.

Як повідомлялося, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.