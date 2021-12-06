У Луцьку наклала на себе руки мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

52-річна жінка викинулася з вікна вранці близько 5:22. Вона померла на місці. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, що після смерті 8-річної дівчинки журналісти поговорили з сусідами щодо її мами. Сусідка розповіла, що жінка часом поводилася неадекватно.

Сусіди також зазначили, що у жінки бували напади агресії, вона кидалася на маленьких дітей, бігала по двору в спідньому і гавкала, як собака.

У дівчинки також був повнолітній брат, але він жив окремо. Вона жила з мамою, батько їх кинув.

Коли дівчинка сильно отруїлася, то мама намагалася її лікувати вдома, тому в лікарню вона потрапила в дуже важкому стані. На жаль, 28 жовтня вона померла.