У Луцьку наклала на себе руки мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

Сьогодні, 6 грудня, у Луцьку Волинської області покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка наприкінці жовтня померла від отруєння каштанами.
Про це повідомляє ВолиньPost, посилаючись на власні джерела в поліції.
52-річна жінка викинулася з вікна вранці близько 5:22. Вона померла на місці. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, що після смерті 8-річної дівчинки журналісти поговорили з сусідами щодо її мами. Сусідка розповіла, що жінка часом поводилася неадекватно.
Сусіди також зазначили, що у жінки бували напади агресії, вона кидалася на маленьких дітей, бігала по двору в спідньому і гавкала, як собака.
У дівчинки також був повнолітній брат, але він жив окремо. Вона жила з мамою, батько їх кинув.
Коли дівчинка сильно отруїлася, то мама намагалася її лікувати вдома, тому в лікарню вона потрапила в дуже важкому стані. На жаль, 28 жовтня вона померла.
Ми також писали про те, що в Луцьку жінка порізала себе і однорічне дитя, залишивши передсмертну записку. Жінка і дитина залишилися живі, але малятко знаходилося у важкому стані.
Закривавлену дружину і дитину виявив чоловік, який спав у сусідній кімнаті. Він прокинувся він через стогін, встав і побачив цю жахливу картину.