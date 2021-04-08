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У Луцьку пасажири не захотіли виходити з переповненої маршрутки та побилися з "копами" (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Луцьку стався конфлікт між пасажирами переповненої маршрутки і патрульними. Правоохоронці зупинили маршрутку через те, що в ній було більше людей, ніж дозволяє кількість місць. Деякі не захотіли виходити і влаштували бійку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Волинської області.

Водій маршрутки пояснив, що не раз просив пасажирів покинути салон, вони не слухали. В цей час двоє людей почали нервувати, матюкатися і смикати поліцейських за одяг.

У підсумку була затримана 41-річна жінка та 41-річний чоловік. Їх доставили в Луцьке районне управління поліції.

На водія маршрутки склали протокол по 1 ч. ст. 44-3 (Порушення правил карантину) і постанову по 1 ч. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила для перевірки реєстраційний документ) Кпап.

На жінку і чоловіка склали протоколи за хуліганство, порушення карантинних вимог та злісну непокору правоохоронцям.

В Луцьку пасажири маршрутки побилися з "копами" (відео: tsn.ua)

Нагадаємо, кур'єр Glovo вирубав перехожого одним ударом і втік. Інцидент стався поряд з рестораном McDonald's на Святошино.

Раніше в Черкасах мер міста Анатолій Бондаренко на засіданні міськради ледь не побився з лідером місцевого "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком.

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Новини України Луцькбійка
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