У Луцьку чоловік закидав качок у парку камінням: один птах загинув

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку чоловік закидав качок камінням. Один птах через його дії загинув.

Як розповіли у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, чоловік вже вибачився за свій вчинок.

Камери спостереження у Центральному парку Луцька зафіксували вчинок чоловіка. На кадрах відео видно, що зловмисник був не один, з ним поруч була жінка.

Чоловік зупинився недалеко від водойми та почав прицільно кидати по качках камінням. За його діями спостерігала компанія підлітків і жінка, яка його супроводжувала.

Ніхто з присутніх не став зупиняти чоловіка. Було встановлено, що чоловік втік з парку на автомобілі Opel, але камерам вдалося зняти обличчя порушника.

Через деякий час агресивного чоловіка виявили в мережі. З'ясувалося, що це місцевий житель 1988 року народження, а супроводжувала його дружина. Особливе обурення викликав той факт, що чоловік – військовослужбовець.

Муніципальна варта записала вибачення чоловіка на відео і також розмістила в соціальних мережах. Він перепросив за свій вчинок і заявив, що "хоче відшкодувати збитки через загибель птиці".

У коментарях користувачі відзначили, що вибачення мало і чоловік повинен понести покарання за жорстоке поводження з тваринами згідно із Законами України.

Всі матеріали, на яких зафіксовано правопорушення за ч.1 ст. 299 ККУ та ч. 2 ст. 299 ККУ передані працівникам поліції, для притягнення винних згідно з чинним законодавством.