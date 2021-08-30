ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луцьку чоловік закидав качок у парку камінням: один птах загинув

Новость на русском →
Луцьк, Понеділок 30 серпня 2021 14:57
У Луцьку чоловік закидав качок у парку камінням: один птах загинув Фото: у Луцьку чоловік закидав качок камінням (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку чоловік закидав качок камінням. Один птах через його дії загинув.

Як розповіли у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, чоловік вже вибачився за свій вчинок.

Камери спостереження у Центральному парку Луцька зафіксували вчинок чоловіка. На кадрах відео видно, що зловмисник був не один, з ним поруч була жінка.

Чоловік зупинився недалеко від водойми та почав прицільно кидати по качках камінням. За його діями спостерігала компанія підлітків і жінка, яка його супроводжувала.

Ніхто з присутніх не став зупиняти чоловіка. Було встановлено, що чоловік втік з парку на автомобілі Opel, але камерам вдалося зняти обличчя порушника.

Через деякий час агресивного чоловіка виявили в мережі. З'ясувалося, що це місцевий житель 1988 року народження, а супроводжувала його дружина. Особливе обурення викликав той факт, що чоловік – військовослужбовець.

Муніципальна варта записала вибачення чоловіка на відео і також розмістила в соціальних мережах. Він перепросив за свій вчинок і заявив, що "хоче відшкодувати збитки через загибель птиці".

У коментарях користувачі відзначили, що вибачення мало і чоловік повинен понести покарання за жорстоке поводження з тваринами згідно із Законами України.

Всі матеріали, на яких зафіксовано правопорушення за ч.1 ст. 299 ККУ та ч. 2 ст. 299 ККУ передані працівникам поліції, для притягнення винних згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що житель Вінниці жорстоко зарізав собаку на очах у дітей.

А також розповідали про те, що киян попередили про небезпеку при вигулі собак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Розслідування Луцьк
LITE
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково