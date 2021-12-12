RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Луцьку авто влетіло в натовп пішоходів: фото затриманих підлітків, які намагалися втекти

Автор: Роман Мирончук

В Україні знову сталася ДТП з підлітками за кермом. Цього разу погані новини прийшли з Луцька Волинської області. Там неповнолітні за кермом Renault Megane порушили ПДР, а потім намагалися втекти від патрульних. У підсумку вони влетіли в натовп пішоходів.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався сьогодні вдень, 12 грудня. Патрульні помітили, як авто перетнуло подвійну суцільну лінію розмітки. На вимогу зупинитися водій не реагував і спробував відірватися від правоохоронців.

"Крім того, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео і навіть встигали публікувати в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

У результаті водій проїхав на "червоний" сигнал світлофора і наїхав на п'ятьох пішоходів, які в цей час переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Після цього неповнолітній водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Він також зачепив електроопору і дорожній знак. Три людини, яким по 15-16 років, вибігли з машини і спробували втекти з місця ДТП.

У Луцьку підлітки на авто влетів у натовп і спробували втекти (фото: facebook.com/lutskpolice)

Водія вдалося затримати відразу, а двох пасажирів повернули на місце події правоохоронці.

У Луцьку Підлітки на авто влетів у натовп і спробували втекти (фото: facebook.com/lutskpolice)

Збитим людям знадобилася допомога медиків, які відвезли їх до лікарні. Серед травмованих - мати і п'ятирічний син.

"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля?"- йдеться в повідомленні поліції.

Патрульні просять батьків провести з дітьми бесіду і не давати неповнолітнім машину навіть, щоб заїхати просто в магазин або на автомийку.

Нагадаємо, у Харкові 16-річний Микола Харківський грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію, в якій загинула людина.

Ми також писали про те, в яких умовах "сидить" Микола Харківський.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуцькДТП