У Луцьку авто влетіло в натовп пішоходів: фото затриманих підлітків, які намагалися втекти

В Україні знову сталася ДТП з підлітками за кермом. Цього разу погані новини прийшли з Луцька Волинської області. Там неповнолітні за кермом Renault Megane порушили ПДР, а потім намагалися втекти від патрульних. У підсумку вони влетіли в натовп пішоходів.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці в Facebook .

Інцидент стався сьогодні вдень, 12 грудня. Патрульні помітили, як авто перетнуло подвійну суцільну лінію розмітки. На вимогу зупинитися водій не реагував і спробував відірватися від правоохоронців.

"Крім того, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео і навіть встигали публікувати в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

У результаті водій проїхав на "червоний" сигнал світлофора і наїхав на п'ятьох пішоходів, які в цей час переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Після цього неповнолітній водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Він також зачепив електроопору і дорожній знак. Три людини, яким по 15-16 років, вибігли з машини і спробували втекти з місця ДТП.

У Луцьку підлітки на авто влетів у натовп і спробували втекти (фото: facebook.com/lutskpolice)

Водія вдалося затримати відразу, а двох пасажирів повернули на місце події правоохоронці.

У Луцьку Підлітки на авто влетів у натовп і спробували втекти (фото: facebook.com/lutskpolice)

Збитим людям знадобилася допомога медиків, які відвезли їх до лікарні. Серед травмованих - мати і п'ятирічний син.

"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля?"- йдеться в повідомленні поліції.

Патрульні просять батьків провести з дітьми бесіду і не давати неповнолітнім машину навіть, щоб заїхати просто в магазин або на автомийку.