Хтось зливав інформацію: боєць АТО відверто розповів про жахи Іловайського котла

Боєць АТО Віталій Фоменко, який п'ять років тому був на Донбасі і вийшов живим з Іловайського котла, відтворив хронологію того жахливого дня і розповів, як усе було. Зазначимо, що бої під Іловайськом вважаються одними з найбільш тяжких і жорстоких для українських військових з часів початку війни на Донбасі. Наші бійці 10 серпня почали штурм міста, але вже 28 серпня отримали наказ відступати. Воїни почали йти за нібито вільного коридору, але під час відступу нашу армію атакували.

Всього в Іловайському котлі загинуло 366 захисників України, 429 чоловіків були поранені, близько 300 осіб потрапили в полон до терористів "ДНР".

Віталій Фоменко з позивним "Косатка" висунувся в Іловайськ 18 серпня вночі, він з гіркотою згадує ті події, передає "Новое время".

За словами воїна, на початку 2014 року його поставили охороняти місто Дніпро, він приймав переселенців і допомагав їм, потім бійця відправили на тренування на полігон під Києвом і вже звідти він рушив на Донбас.

Українські військові та діти у дворі (nv.ua)

"17 серпня вночі нам надійшов наказ взяти на добу сухпайок і висунутися в Іловайськ. Була сильна гроза, коли ми виїжджали, машини на заправці відмовлялися заправляти через блискавок і грому. Як провісник був якийсь. Нам сказали, що ми їдемо туди на добу. Ми зайшли в Іловайськ колоною - і в підсумку провели там рівно 11 днів", - згадує Віталій.

За словами бійця, після боїв надійшла команда йти. 29 серпня армія просунулася в село, але там їх накрило обстрілом. Стріляли з всього, чого можна, каже військовий.

"Танки били, кулемети, у нас 35 машин згоріло за сорок хвилин з втратами, якщо не помиляюся, близько 76 чоловік. Більше чотирьох десятків бійців були поранені", - повідомив боєць.

Потім вся команда воїнів потрапила в полон до бойовиків "ДНР", хоча на початку, коли їх затримали, російський офіцер дав слово, що в "ДНР" їх не передадуть, але виявилося все по-іншому. Через 5 місяців у полоні бойовики дали нашим бійцям подзвонити додому.

"Тато, я живий", - сказав Віталій батькові під час телефонного дзвінка.

Хлопців тримали в підвалі, дуже погано годували, у перші страви підливали солярку. Віталій схуд на 16 кілограмів.

Фото: Віталій Фоменко (nv.ua/)

За словами Віталія, в українській армії і керівництві були шпигуни, які "зливали" інформацію бойовикам, це і стало причиною трагедії в Іловайську.

"Хтось зливав інформацію про нас. Це не одна людина, звичайно, робив. Хто конкретно - ми не знаємо, тому що не спійманий - не злодій, як говориться. Вийшовши з полону,про зрадників ми дали інформацію. Один з них, до речі, навіть продовжив службу в ЗСУ. А тим, хто зливав наші дані противнику, точно нічого не відомо", - підсумував Віталій.

Як ми раніше писали, помер відомий волонтер Ігор Титоренко (Антип Петрович), який виготовляв камуфляжі і для маскування озброєння і техніки для українських захисників на Донбасі.