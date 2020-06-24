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Лукашенко принизив Путіна на параді в Москві: з'явилося відео

STYLERЖиття    24.06.2020 - 14:56
Лукашенко принизив Путіна на параді в Москві: з'явилося відео
Володимир Путін отримав "ляпаса" від Олександра Лукашенка (колаж РБК-Україна)

Путін на параді перемоги в Москві отримав по заслугах за своє хамське поводження

На параді в Москві, який відбувся 24 червня на Красній площі з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, президент Білорусі Олександр Лукашенко на очах у тисяч людей принизив президента Росії Володимира Путіна.

Як видно на відео, яке з'явилося в мережі, в момент покладання квітів до вічного вогню біля Могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду, в якому брали участь лідери різних пост-радянських держав, президент Білорусі демонстративно відійшов від Путіна і став біля глави Казахстану Касим-Жомарт Токаєва.

Зазначимо, що господар Кремля помітив цей "хід" свого білоруського колеги. І на обличчі його читається здивування - він явно не очікував такого приниження на очах у всіх.

Але слід сказати, що за кілька годин до цього інциденту, сам Путін проігнорував сина Лукашенка, коли вітався з військовими і ветеранами на Красній площі. Можливо, саме це розлютило президента Білорусі.

Лукашенко зганьбив Путіна на параді в Москві

Нагадаємо, 9 травня у самий розпал епідемії коронавірусу в Білорусі також пройшов військовий парад, присвячений 75-річчю перемоги над нацизмом.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не дозволить повернути білорусів під батіг і одягнути в постоли.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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