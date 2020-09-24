Лукашенка просять розстрілювати протестувальників: у МВС "відзначилися" дивним записом

МВС Білорусі розповіло про прохання громадян розстрілювати протестувальників на вулицях Мінська. Відомство опублікувало аудіозапис із розмовою нібито мешканців столиці, в якій звучать заклики застосовувати проти мітингувальників зброю.

Відповідний запис 24 вересня оприлюднений на сайті МВС Білорусі. Водночас на сторінці силовиків у соціальних мережах публікація викликала масу коментарів, у яких подібне "звернення" назвали постановочним і фейковим.

Як розповідають у прес-службі міліції Білорусі, за добу їм зателефонували сотні жителів Мінська, "незадоволені діями учасників несанкціонованих масових заходів".

Стверджується, що "прості законослухняні люди" - робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі - "благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити".

В якості доказів подібних звернень відомство навело аудіозапис скарги одного з таких "законослухняних" громадян - 42-річний чоловік нарікає, що добиратися додому з роботи тепер займає 1,5 години замість 15 хвилин, і закликає стріляти в демонстрантів бойовими патронами.

"От нехай наш шановний міністр внутрішніх справ (генерал-майор міліції Юрій Караєв, - Ред.), я не знаю там - президент (Олександр Лукашенко, - Ред.), послухає, і використовує гумові кулі проти цих протестувальників, світло-шумові гранати, нехай використовує бойові патрони... ну 7,62 Калашников, адже ніхто ж не скасовував його. Пару пострілів у голову і все - й усі протверезіють!" - звучить у ролику перше ж звернення.

Відео: МВС Білорусі опублікувало заклик застосувати зброю проти протестувальників

На Instagram-сторінці МВС Білорусі та на інших різних пабліках користувачі мережі сумніваються в правдивості таких скарг і прохань жителів Мінська. Адже практично на офіційному сайті міліції позвучали заклики до вбивств цивільного населення.

Вас не нудить від самих себе? Так форму обі*рати, чим відмивати будете?

Загалом, до кінця слухати нічого, суцільна тупа постановка, зачитана з папірця...

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Весь особовий склад "тихарєй"?

100-200 людей скаржаться і МВС турбується, ой-ой, люди скаржаться! Терміново це у всі газети на першу шпальту! Коли 100-200 тис. виходить на вулицю, вимагають начебто зрозумілі речі, скаржаться, МВС не бачить цю скаргу.

Раніше повідомлялося, що в мережі стало вірусним відео конфузу на інавгурації Лукашенка через ляп диктора про "червону руку" на Конституції.

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