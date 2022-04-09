Лукашенко отримав криваву травму: відео, як диктатору зарядили ключкою в лице

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сьогодні отримав у Мінську криваву травму. Правда, всього лише під час гри в хокей.
Відео розмістили в Telegram-каналі, який оспівує Лукашенка - "Пул першого".
На кадрах відео показаний фрагмент хокейного матчу в Мінську. Під час поєдинку команди Лукашенка зі збірною Мінської області, диктатору вліпили ключкою по обличчю.
"У колі вкидання шайба була в 01. Той хотів її, підбивши ключку, забрати у 7 номера, гравця команди Мінської області. Перший різко відвів ключку в сторону (зберігаючи шайбу), але номер 7 не потрапив по ключці 01, а потрапив по обличчю", - йдеться в коментарі до відео.
Як зазначили пізніше автори відео, у гравця, який потрапив Олександру Лукашенку по обличчю, все в порядку. Що не скажеш про самого Лукашенка.
У нього на підборідді кривава травма, зачепило також і щоку. Але за підсумком інциденту він відбувся всього лише пластиром.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що меми з Лукашенком стали, як окремий вид мистецтва - найсмішніші з них.
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