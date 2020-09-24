Лукашенко мало не вбив свого сина і його мати: спливли дикі деталі

Олександр Лукашенко дуже жорстока і самозакохана людина. Про це розповів білоруський модельєр Саша Варламов, який зараз переховується в Німеччині. Він раніше мав справу з Лукашенком і зізнався, що навіть постачав йому дівчат в баню.

Варламов розповів страшну історію про матір Колі, сина Лукашенка. Жінка ледь не втратила життя й у Колі були всі шанси не з'явитися на світ. Ірина Абельська була особистою медсестрою Олександра Лукашенка й у 2004 році вона очолювала президентську лікарню. Про це Варламов розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі УНІАН.

Варламов став свідком неприємного інциденту в лікарні. Він прийшов туди та побачив абсолютно побиту Ірину Абельську. Вона була навіть не синя від побоїв, а просто чорна. Як потім йому розповіли, Абельська завагітніла, але упустила термін аборту і розповіла Лукашенко про майбутнього спадкоємця.

"Він розсердився, кричав: "Ти своїм статевим органом хочеш заробити білоруський трон". Він бив її всім, чим завгодно: і ногами, і руками. Але Абельська зберегла плід і через 6 місяців народився Коля. Мені цікаво, чи знає Коля, як його дорогий татусь, який вчить бути його негідником, як він бажав його життя", - розповів Варламов.

Він зазначив, що Лукашенко самозакохана людина і для нього жителі країни – просто народець, не люди, а барани та вівці.

Саша Варламов розповів моторошні подробиці життя Олександра Лукашенка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лукашенко став президентом Білорусі та уславився "дияволом і параноїком".

А також розповідали про те, що Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів.