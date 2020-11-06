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Найкращий сценарій: Степанов розповів, як перемогти коронавірус в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус в Україні можна перемогти тільки одним способом, але він чреватий наслідками

Коронавірус в Україні можна перемогти лише за умови повного локдауна. Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чиновник вважає, що в країні потрібно все заборонити як мінімум на три тижні. Лише за такої умови можна припустити, що пандемія відступить. Про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

Справа в тому, що 21 день - це термін для максимального інкубаційного періоду коронавірусу.

"Найкращий сценарій - це повний локдаун. Однак реальність така, що ми як країна не можемо собі дозволити повний локдаун", - зазначив Степанов.

Чиновник підкреслив, що при повному локдауні люди будуть втрачати роботу і їм елементарно не буде за що купувати продукти. Степанов каже, що Україна не може зараз собі дозволити карантин, який був навесні.

При цьому чиновник каже, що Україна продовжить йти шляхом посилення карантину. І зараз розглядається можливість введення карантину вихідного дня. Коли в суботу та неділю будуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та транспорт.

Тим часом поріг нових заражень коронавірусом в Україні наближається до десяти тисяч. Так, на 6 листопада виявили 9 721 нових випадів.

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