Найкращий в світі пілот-винищувач. Ас ЗСУ Олександр Оксанченко загинув у бою, відволікаючи авіацію ворога

На рахунку Олександра Яковича Оксанченка - понад 2 тисячі льотних годин. Зараз, під час війни Росії проти України, офіцер захищав наше небо від ворога і землю від ракет окупантів.

Льотчик-винищувач Олександр Оксанченко (фото: facebook.com/borisovalana888)

В одній з битв полковник ціною життя прийняв удар на себе, щоб відволікти авіацію противника. Про це розповідають вночі 1 березня в Telegram-каналі "оперативний ЗСУ" і захисниця України Лана Борисова на Facebook-сторінці.

"У 2018 році я дуже поспішала зробили в музеї бригади стенд, присвячений цьому Великому і талановитому льотчику. Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... І моє останнє повідомлення йому... Він для мене назавжди герой, назавжди живий" - написала вона.

Ас ЗСУ Олександр Оксанченко (t.me/operativnoZSU / facebook.com/borisovalana888)

Офіцер-пілот отримав всесвітню популярність після тріумфальних польотів на авіашоу в чеському місті Градець Кралове в 2017 році (Czech International Air Fest-2017), де він представляв ЗС ЗСУ на навчально-бойовому літаку-винищувачі Су-27 з новою пілотажною програмою. Ось відео його виступу:

За рік до цього, у 2016-му, Оксанченко під час свого виступи в повітрі в Словаччині здивував публіку оновленою програмою - до фігури вищого пілотажу він додав кілька нових елементів, а також ускладнив програму ефектними зв'язками типу косих петель під 90 градусів. Найбільше публіку вразило бездоганне виконання петлі Нестерова, кількох "дзвонів", бойові розвороти з поворотом у внутрішній бік ("вухо"), бойові розвороти з бочками.

Оксанченко отримав нагороду від командувача Повітряними силами Словаччини (mil.gov.ua)

Полковник ПС ЗСУ Олександр Оксанченко блискуче виступив на королівському міжнародному авіашоу "Ейр Тату" в 2018 році на авіабазі Фейфорд графства Глостершир в Англії (The Royal International Air Tattoo) з програмою на винищувачі СУ-27.

Олександра Оксанченко бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Його почерк і стиль виконання складних фігур в небі знає весь світ.

Полковник по праву вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків - про це говорять як відгуки зарубіжних і вітчизняних колег і експертів, так і численні нагороди.

Льотчик ЗСУ Олександр Оксанченко (facebook.com/GeneralStaff.ua / facebook.com/borisovalana888)