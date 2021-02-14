Кращий друг людства: собаки можуть допомогти зупинити пандемію коронавірусу

На думку фахівців, навчені медичні нюхові собаки можуть ефективно використовуватися для скринінгу людей, які можуть бути інфіковані вірусом COVID-19.

"Найбільш вражаючий момент полягає в тому, що дослідження вже показали, що собаки можуть ідентифікувати людей з COVID-19. Щобільше, вони можуть робити це ненав'язливо, швидше і з порівнянною або, можливо, кращою точністю, ніж звичайні тести", — сказав один з дослідників.

І такі результати — не дивні, адже у собак є здатність виявляти молекули в крихітних концентраціях — "одна частина на квадрильйон у порівнянні з однією частиною на мільярд для людей", відповідно до статті.

"Собаки в основному нюхають піт людини", — сказав дослідник про серію експериментів французьких і ліванських дослідників про тестування здібності собак відчувати COVID-19.

Хоча сам вірус не має запаху, продукти метаболізму, які виділяються COVID-позитивними індивідуумами через їх потові залози, були виявлені 18 собаками, відібраними для дослідження (16 бельгійських малінуа, одна німецька вівчарка та один джек-рассел-тер'єр) з точністю 83-100% всього через чотири дні навчання.

Помилкові результати ідентифікації собаками, згідно з дослідженням, можуть бути пояснені "відволікаючими зовнішніми запахами або рухами телевізійної знімальної групи".