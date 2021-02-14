Кращий друг людства: собаки можуть допомогти зупинити пандемію коронавірусу
Дослідники вважають, що тонкий нюх собак може допомогти швидко виявити коронавірусну інфекцію, що може вплинути на поширення вірусного агента. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.
Про це йдеться у резюме дослідження, опублікованому в медичному журналі Science Tech Daily.
На думку фахівців, навчені медичні нюхові собаки можуть ефективно використовуватися для скринінгу людей, які можуть бути інфіковані вірусом COVID-19.
"Найбільш вражаючий момент полягає в тому, що дослідження вже показали, що собаки можуть ідентифікувати людей з COVID-19. Щобільше, вони можуть робити це ненав'язливо, швидше і з порівнянною або, можливо, кращою точністю, ніж звичайні тести", — сказав один з дослідників.
І такі результати — не дивні, адже у собак є здатність виявляти молекули в крихітних концентраціях — "одна частина на квадрильйон у порівнянні з однією частиною на мільярд для людей", відповідно до статті.
"Собаки в основному нюхають піт людини", — сказав дослідник про серію експериментів французьких і ліванських дослідників про тестування здібності собак відчувати COVID-19.
Хоча сам вірус не має запаху, продукти метаболізму, які виділяються COVID-позитивними індивідуумами через їх потові залози, були виявлені 18 собаками, відібраними для дослідження (16 бельгійських малінуа, одна німецька вівчарка та один джек-рассел-тер'єр) з точністю 83-100% всього через чотири дні навчання.
Помилкові результати ідентифікації собаками, згідно з дослідженням, можуть бути пояснені "відволікаючими зовнішніми запахами або рухами телевізійної знімальної групи".
Нагадаємо, у Великобританії вчені працюють над розробкою вакцини від коронавіруса, ефективною проти більшості штамів. Вона повинна буде діяти проти ядра вірусу.
Також Оксфордський університет почав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.