Кращі продукти для здоров'я печінки: що додати в раціон

Несприятлива екологічна обстановка і нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим вантажем на нашу печінку. Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій сковороді або регулярна кава з пластикових стаканчиків - саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключаючи по максимуму свої фази детоксикації.

Про те, які продукти допомагають печінці відновитися і бути здоровою, розповіла в Instagram лікар-дієтолог Тіана Фіалкова.

Як проявляються проблеми з печінкою

Печінка не просто очищає кров від екзо -/ендотоксинів, вона перетворює їх в безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишечник, сечу, піт.

І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це відразу відчуємо у вигляді:

почуття розбитості вранці, незалежно від кількості годин сну.

симптомів естрогендомінування (фіброзно-кислотна мастопатія, міоми, целюліт).

запальних висипань на шкірі спини, обличчя (особливо зона міжбрів'я).

хворобливості і хрускоту суглобів, особливо колінних.

зростання "кісточки" великого пальця стопи (частіше правого).

частих головних болів, мігрені

аллергії.

неможливості знизити вагу, особливо в області живота.

пігментації на шкірі та інших симптомів.



Які продукти любить печінка:

Хрестоцвіти: брокколі і особливо проростки брокколі, всі види капусти, редис, гірчиця, редька, хрін, ріпа, шпинат, рукола, крес-салат. Буряк в будь-якому вигляді. Всі ягоди. Фрукти з вираженим кислим смаком, особливо цитрусові. Вся зелень, лікарські трави і спеції з гірким смаком. Продукти, що містять фосфоліпіди (лецитин): яйця, рибна ікра, субпродукти, жирна океанічна риба, бобові.



Зараз найкращий час у році для підтримки печінки.