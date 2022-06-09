Кращі продукти для здоров'я печінки: що додати в раціон

Несприятлива екологічна обстановка і нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим вантажем на нашу печінку. Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій сковороді або регулярна кава з пластикових стаканчиків - саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключаючи по максимуму свої фази детоксикації.
Про те, які продукти допомагають печінці відновитися і бути здоровою, розповіла в Instagram лікар-дієтолог Тіана Фіалкова.
Печінка не просто очищає кров від екзо -/ендотоксинів, вона перетворює їх в безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишечник, сечу, піт.
І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це відразу відчуємо у вигляді:
Зараз найкращий час у році для підтримки печінки.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.
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