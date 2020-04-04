Найкращі ліки від коронавірусу знайдені: експерти зробили важливу заяву

Коронавірус 2020 не такий страшний, як здається, якщо вміти йому протистояти. Експерти вважають, що протималярійний препарат гідроксихлорохін є найкращим з доступних ліків, повідомляє DailyMail.

З 6200 опитаних лікарів з 30 країн близько 37% заявили, що даний препарат можна використовувати в якості терапії коронавірусу. Однак із цим твердженням не погоджується ВОЗ, оскільки ніяких доказів надано не було.

Великобританія заборонила виділяти лікарям гідроксихлорохін до завершення клінічних випробувань, хоча Китай вже отримав ліцензію на призначення препарату і не проти цим скористатися.

"У Великобританії вже проводяться клінічні випробування, щоб оцінити, чи будуть підходити існуючі ліки для лікування COVID-19. Це стосується також гідроксихлорохіна", - зазначено в повідомленні.

Представник Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення також заявив, що хоче переконливих та чітких доказів того, що методи лікування є безпечними та ефективними. А до тих пір людям рекомендують дотримуватися рекомендацій та залишатися вдома.

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