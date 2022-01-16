Коли найкраще зайнятися пошуком роботи: експерти назвали найгарячіші місяці

На ринку пошуку роботи існують періоди, коли відкривається найбільше вакансій і з'являється найбільше претендентів. Також є періоди, коли кадровики починають полювання за крутими фахівцями.
Коли найкраще зайнятися оновити резюме і походити по співбесідах у 2022 році, розповіли фахівці відомого порталу з пошуку роботи.
Фахівці з підбору персоналу розповіли, що існує таке поняття як сезонність на ринку праці. І варто дізнатися весь календар, щоб знати найгарячіші періоди.
Це допоможе вчасно оновити резюме, приділити час підвищенню кваліфікації та зайнятися активним переглядом вакансій.
Грудень часто вважають мертвим сезоном, оскільки рік завершується і на носі свята. Але HR стверджують, що і в грудні йде активний підбір працівників. Єдине, чим цей місяць незручний - процес виходу на нову роботу може затягнутися на наступний рік.
А ось у сфері обслуговування грудень - найгарячіша пора, оскільки оголошення про набір продавців починають сипатися ще з кінця листопада.
Січень - спокійний місяць. Перша частина цього періоду зайнята святами та канікулами, а потім йде входження в новий робочий рік. Складається річний бюджет і зазвичай в цей час компанії розглядають питання про найм нових співробітників.
У другій половині місяця кількість вакансій починає збільшуватися. Вже затверджені плани на рік і до початку лютого інтерес роботодавців до претендентів починає зростати. У цей час варто оновити своє резюме і вписати досягнення за минулий рік.
В березні та квітні ринок праці починає розгойдуватися і настає справжній ажіотаж. Вакансій стає набагато більше і цей період вважається одним з кращих для пошуку роботи.
Навесні працівникам торгівлі та сфери громадського харчування найлегше знайти роботу. Починають відкриватися літні тераси, пересувні точки й штат формують заздалегідь.
Варто пам'ятати, що в цей час від зимової сплячки прокинулися не тільки роботодавці, а й шукачі. Тому реакція в пошуках роботи повинні бути швидка.
В травні закривають вакансії, які відкрили раніше. А ще в травні зазвичай є невеликий перепочинок - на травневі свята. Також у травні відкривається сезон відпусток.
У студентів і тих, хто шукає роботу на узбережжі моря – пощастить. Саме в цей час з'являються вакансії на курортах, в літніх таборах і в приморських містах.
Особливий попит мають покоївки, офіціанти, аніматори, бармени, інструктори, вожаті, рятувальники.
А ось червень, липень і серпень - період довгого затишшя. У сезон відпусток багато працівників відпочивають, і свої функції передають колегам. А це означає, що навчати новий персонал буде фактично нікому.
Однак тут є нюанс - влітку всі знаходяться в роз'їздах і розслабленому стані, а вакансій на ринку не так вже й багато. Але зловити удачу за хвіст цілком реально, бо конкуренція дуже низька.
Не бійтеся відгукнутися на вакансію, до якої ви трохи не дотягуєте. Є всі шанси отримати роботу своєї мрії або навіть ту, про яку ви й не мріяли.
Літо - відмінний період для педагогів і репетиторів. Можна шукати учнів і викладачів на весь наступний рік.
У вересні, жовтні та листопаді - вакансій стає дуже багато, а резюме ще більше. Восени дуже висока конкуренція і здобувачі на керівні посади повинні бути дуже переконливими та впевненими у своїх силах.
Фахівці з підбору персоналу в цей період працюють дуже активно, через те, що їм потрібно закрити всі вакансії до кінця року. У другій половині жовтень ажіотаж почне потроху знижуватися.
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