Краще б продали зі знижкою: мережу обурила "гора" хліба в лісі під Києвом (фото)

На фотографії видно, що хліб давно втратив товарний вигляд
Під Києвом поблизу Фурсів очевидець сфотографував сміттєзвалище з чорного хліба. Відповідний знімок розміщений на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Під публікацією користувачі мережі висловили своє невдоволення стосовно поводження з хлібом і з приводу того, що соціальний продукт, який можна було продати за акції, був викинутий.
"Жах! Київська область. Ось таку гору хліба знайшов сьогодні в лісі поблизу Фурсів. Цікаво звідки хліб? Продайте зі знижкою людям, ні краще викинуть!!!" – написали у публікації.
Під Києвом влаштували хлібне звалище (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)
У мережі думки розділилися: деякі вважають хліб святим, деякі ж об'єктивно постався до його складу. Багато хто просто обурилися економічною недоцільністю:
Реакція мережі на хлібне звалище (скріншоти: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)
Нагадаємо, що раніше у Миколаївській області горіла несанкціоноване звалище.