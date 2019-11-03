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Краще б продали зі знижкою: мережу обурила "гора" хліба в лісі під Києвом (фото)

Новини » Життя   

На фотографії видно, що хліб давно втратив товарний вигляд

Під Києвом поблизу Фурсів очевидець сфотографував сміттєзвалище з чорного хліба. Відповідний знімок розміщений на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Під публікацією користувачі мережі висловили своє невдоволення стосовно поводження з хлібом і з приводу того, що соціальний продукт, який можна було продати за акції, був викинутий.

"Жах! Київська область. Ось таку гору хліба знайшов сьогодні в лісі поблизу Фурсів. Цікаво звідки хліб? Продайте зі знижкою людям, ні краще викинуть!!!" – написали у публікації.

Під Києвом влаштували хлібне звалище (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)

У мережі думки розділилися: деякі вважають хліб святим, деякі ж об'єктивно постався до його складу. Багато хто просто обурилися економічною недоцільністю:

  • Викидати звичайно не добре... Ну з приводу гріха це ви переборщили... По-перше це вже не той хліб, який рятував людям життя під час голодомору, а хрень напічкана різною "хімією" яка псує людям здоров'я. Так те, що ця купа опинилася в лісі, а не у когось в шлунку багатьом людям зберегло здоров'я.
  • Який гріх!! Нас бабуся привчала крихти зі столу не викидати, а якщо шматочок хліба впав, піднімала і цілувала! І ми все життя привчені цінувати хліб, ніколи не викидаємо!! Фото просто вразило!!
  • Якщо ми не цінуємо нам найдорожче, ми не будемо нормально жити.
  • Це жалюгідна пародія на хліб, якою труять людей спеціально. Хочеш - їдь в село, звідки приїхали. Годські експерти.
  • Милості прошу вас в століття надвиробництва і капіталізму.

Реакція мережі на хлібне звалище (скріншоти: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)

Нагадаємо, що раніше у Миколаївській області горіла несанкціоноване звалище.

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