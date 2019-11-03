Краще б продали зі знижкою: мережу обурила "гора" хліба в лісі під Києвом (фото)

Під Києвом поблизу Фурсів очевидець сфотографував сміттєзвалище з чорного хліба. Відповідний знімок розміщений на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Під публікацією користувачі мережі висловили своє невдоволення стосовно поводження з хлібом і з приводу того, що соціальний продукт, який можна було продати за акції, був викинутий.

"Жах! Київська область. Ось таку гору хліба знайшов сьогодні в лісі поблизу Фурсів. Цікаво звідки хліб? Продайте зі знижкою людям, ні краще викинуть!!!" – написали у публікації.

Під Києвом влаштували хлібне звалище (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)

У мережі думки розділилися: деякі вважають хліб святим, деякі ж об'єктивно постався до його складу. Багато хто просто обурилися економічною недоцільністю:

Викидати звичайно не добре... Ну з приводу гріха це ви переборщили... По-перше це вже не той хліб, який рятував людям життя під час голодомору, а хрень напічкана різною "хімією" яка псує людям здоров'я. Так те, що ця купа опинилася в лісі, а не у когось в шлунку багатьом людям зберегло здоров'я.

Який гріх!! Нас бабуся привчала крихти зі столу не викидати, а якщо шматочок хліба впав, піднімала і цілувала! І ми все життя привчені цінувати хліб, ніколи не викидаємо!! Фото просто вразило!!

Якщо ми не цінуємо нам найдорожче, ми не будемо нормально жити.

Це жалюгідна пародія на хліб, якою труять людей спеціально. Хочеш - їдь в село, звідки приїхали. Годські експерти.

Милості прошу вас в століття надвиробництва і капіталізму.

Реакція мережі на хлібне звалище (скріншоти: facebook.com/dtp.kiev.ua фото: Олександр)

Нагадаємо, що раніше у Миколаївській області горіла несанкціоноване звалище.