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Краще недогріти: Комаровський нагадав батькам про важливе правило

STYLERПерсони    06.07.2019 - 08:21
Краще недогріти: Комаровський нагадав батькам про важливе правило
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав батькам маленьких дітей слушну пораду

Доктор Комаровський нагадав про важливе правило проведення процедури, яка допомагає при застудах і гострих респіраторних вірусних інфекціях - паровій інгаляції. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, головним правилом парової інгаляції, яке повинні пам'ятати всі батьки: краще недогріти, ніж перегріти.

"Гарячий пар може пошкодити дихальні шляхи. Дихати потрібно теплим і гарячим, а не гарячим і вологим", - попередив Комаровський.

Таким чином педіатр знову нагадав батькам про те, що гарячий пар може обпалити дихальні шляхи дитини.

Краще недогріти: Комаровський нагадав батькам про важливе правило

Комаровський розповів про головне правило парової інгаляції (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Відзначимо, що раніше педіатр розповів, що популярні сьогодні небулайзери, які купують батьки, що більше не хочуть примушувати дітей "дихати над каструлькою", варто застосовувати лише при захворюваннях нижніх дихальних шляхів, таких як обструктивний бронхіт, бронхіальна астма, бронхіоліти, пневмонії і так далі.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про дуже важливі правила зберігання лікарських препаратів.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.

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