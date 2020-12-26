Краще не йти туди: українцям назвали новорічні локації, де найлегше заразитися коронавірусом

Святкування Нового року-2021 може призвести до різкого збільшення хворих на коронавірус. Для того, щоб зменшити ризики зараження, потрібно уникати скупчення людей. Це правило стосується і локацій просто неба, на свіжому повітрі.

На думку лікаря-інфекціоніста Володимира Курпіти, Україні на новорічні свята слід було запроваджувати жорсткі обмеження за прикладом Європи. Він в ефірі телеканалу Obozrevatel TV уточнив, що запровадження локдауну було б логічним рішенням, адже, до прикладу в Києві протягом останніх трьох тижнів фіксують високу захворюваність коронавірусом.

Лікар пояснив, що найвища імовірність заразитися COVID-19, у закритому приміщенні, але інфікуватися можна навіть під час гулянь на вулиці, де не збережено дистанцію між людьми.

"Я б хотів нагадати, що передача вірусу відбувається не просто у повітрі, а від людини до людини. Чим тісніші контакти, тим вищий ризик зараження. Загалом такий ризик вищий у закритих приміщеннях, але на свіжому повітрі він не нульовий", – сказав Курпіта.

Найнебезпечнішим місцем з точки зору інфікування, медик назвав, різдвяні ярмарки та фотозони. У зв'язку з цим, Курпіта радить українцям для безпеки уникати подібних локацій.

"Через це я б радив усім за можливості уникати скупчення людей. До цих скупчень можна віднести й різдвяні ярмарки, і можливі локації, де люди будуть фотографуватися", – додав інфекціоніст.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кому варто побоюватися повторного зараження коронавірусом.

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