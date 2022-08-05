"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офіцер дав пораду матерям білоруських солдатів

Український військовослужбовець нагадав білоруським жінкам, що вже більше сорока тисяч російських солдатів і офіцерів загинуло в Україні.

Однак навіть цей факт "не зупиняє кремлівських чинуш слати їх на вірну смерть".

"Рано чи пізно росія захоче підключити сили РБ у своїй так званій "спеціальній військовій операції" і у лукашенка не буде іншого виходу, як погодитися", - вважає Юрій.

"Моя порада для матерів солдатів РБ: бережіть своїх дітей! Порадьте їм під будь-яким приводом не брати участь у військових діях на території України. В крайньому разі, нехай отруять продукти і [краще] лежать в госпіталях з отруєнням шлунка, ніж в українських полях добривом", - закликав офіцер.

Він додав, що "це цілком законний спосіб, щоб зберегти їхнє життя".

"А героїзм заради путіна і лукашенка може привести ваших дітей до могили з табличкою "Невідомий солдат", - резюмував Задоя.