"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офіцер дав пораду матерям білоруських солдатів

Матері білоруських солдатів повинні зробити все можливе, щоб їхні діти не йшли на стороні РФ війною на Україну, бо їх чекає неминуча загибель. Адже виконання злочинних наказів Лукашенка молодим військовим "відгукнуться".

Український військовослужбовець нагадав білоруським жінкам, що вже більше сорока тисяч російських солдатів і офіцерів загинуло в Україні.

Однак навіть цей факт "не зупиняє кремлівських чинуш слати їх на вірну смерть".

"Рано чи пізно росія захоче підключити сили РБ у своїй так званій "спеціальній військовій операції" і у лукашенка не буде іншого виходу, як погодитися", - вважає Юрій.

"Моя порада для матерів солдатів РБ: бережіть своїх дітей! Порадьте їм під будь-яким приводом не брати участь у військових діях на території України. В крайньому разі, нехай отруять продукти і [краще] лежать в госпіталях з отруєнням шлунка, ніж в українських полях добривом", - закликав офіцер.

Він додав, що "це цілком законний спосіб, щоб зберегти їхнє життя".

"А героїзм заради путіна і лукашенка може привести ваших дітей до могили з табличкою "Невідомий солдат", - резюмував Задоя.