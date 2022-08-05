ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офіцер дав пораду матерям білоруських солдатів

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 14:04
"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офіцер дав пораду матерям білоруських солдатів Матерів з Білорусі закликають не відправляти дітей на війну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Матері білоруських солдатів повинні зробити все можливе, щоб їхні діти не йшли на стороні РФ війною на Україну, бо їх чекає неминуча загибель. Адже виконання злочинних наказів Лукашенка молодим військовим "відгукнуться".

Відповідне звернення до жителів Білорусі опублікував у своєму Facebook офіцер ЗСУ Юрій Задоя.

Український військовослужбовець нагадав білоруським жінкам, що вже більше сорока тисяч російських солдатів і офіцерів загинуло в Україні.

Однак навіть цей факт "не зупиняє кремлівських чинуш слати їх на вірну смерть".

"Рано чи пізно росія захоче підключити сили РБ у своїй так званій "спеціальній військовій операції" і у лукашенка не буде іншого виходу, як погодитися", - вважає Юрій.

"Моя порада для матерів солдатів РБ: бережіть своїх дітей! Порадьте їм під будь-яким приводом не брати участь у військових діях на території України. В крайньому разі, нехай отруять продукти і [краще] лежать в госпіталях з отруєнням шлунка, ніж в українських полях добривом", - закликав офіцер.

Він додав, що "це цілком законний спосіб, щоб зберегти їхнє життя".

"А героїзм заради путіна і лукашенка може привести ваших дітей до могили з табличкою "Невідомий солдат", - резюмував Задоя.

Як ми раніше писали, білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання.

За даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському і Поліському напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя