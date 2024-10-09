Лосось против тунца. Диетологи рассказали, какая рыба полезнее

Лосось и тунец являются отличными источниками белка, а также эти рыбы насыщены питательными веществами.
Какая же этих рыб более полезна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Употребление рыбы может помочь поддерживать здоровое сердце, мозг, иммунную систему. Вот почем рекомендуются взрослым потреблять как минимум 113 граммов (или две-три порции) в неделю.
Независимо от того, жареный или приготовленный на гриле, лосось и тунец станут отличным дополнением к любой диете. Но какой из них здоровее? Диетологи сравнили питательность и пользу лосося с тунцем и сообщили, какой вид самый полезный.
Лосось относится к нескольким видам жирной рыбы, которая обычно делится на две категории: тихоокеанский и атлантический. Тихоокеанский лосось в большинстве своем вылавливается в дикой природе и включает в себя нерку, кижуч, розовый, кетовый и королевский.
С точки зрения питания (атлантический и тихоокеанский) лосось можно сравнивать. Но в выловленном лососе, как правило, немного больше белка и омега-3 жирных кислот, тогда как у атлантического лосося больше жира и калорий, говорит зарегистрированный диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот.
Состав лосося (80 граммов)
Дикий лосось является отличным источником белка, который содержит полезные жиры, витамины и минералы. Согласно NOAA, лосось имеет мягкий, маслянистый и немного сладковатый вкус, который более нежный и легко расслаивается.
Тунец включает в себя несколько видов крупной морской рыбы, которую обычно едят во всем мире.
К ним относятся скипджек, альбакор, желтоперый, голубой и крупноглазый тунец.
Пищевая ценность и содержание ртути в тунке зависят от вида.
"Есть так много разновидностей, и содержание жира тоже отличается", - говорит Ларгеман-Рот.
Одним из самых популярных видов тунца является желтоперый или ахи, который является более постным и считается экологически чистым и обычно продается свежим в виде стейков.
Состав лосося (80 граммов)
Тунец содержит много белка, низкую калорийность и много питательных веществ. Согласно NOAA, тунец имеет более жесткую текстуру и более мясной вкус.
Лосось и тунец являются питательными источниками белка, которые могут являться частью здорового питания. Хотя оба предлагают преимущества, есть некоторые ключевые отличия.
Омега-3 жирные кислоты
Наибольшим отличием между лососем и тунцем является содержание жира. В 28 граммах лосося больше жира, чем в таком же количестве тунца.
Высшее содержание жира в лососе означает, что он также калориен, чем тунец, добавляет Ларгеман-Рот.
Жир в лососе - это преимущественно здоровые ненасыщенные жиры, включая жирные кислоты омега-3.
Дикий лосось богат двумя основными жирными кислотами омега-3:
эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DPA).
Омега-3 является основными питательными веществами, говорит Ларгеман-Рот, то есть организм производит их недостаточно, и мы должны получать их из пищи.
Эксперты отмечают, что лосось и тунец являются очень здоровыми вариантами, но здоровый будет зависеть от ваших потребностей и целей.
Если вы ищете хороший источник белка с дополнительными преимуществами омега-3 жирных кислот для здоровья сердца и мозга, лосось является победителем.
Если вам нужно больше белка и меньше калорий – выбирайте тунец. Высокое содержание белка в тунце может помочь обуздать голод и контролировать вес, но обе рыбы являются хорошими вариантами для похудения.
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