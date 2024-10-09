Лосось против тунца. Диетологи рассказали, какая рыба полезнее

Зачем нужно употреблять рыбу?

Употребление рыбы может помочь поддерживать здоровое сердце, мозг, иммунную систему. Вот почем рекомендуются взрослым потреблять как минимум 113 граммов (или две-три порции) в неделю.

Независимо от того, жареный или приготовленный на гриле, лосось и тунец станут отличным дополнением к любой диете. Но какой из них здоровее? Диетологи сравнили питательность и пользу лосося с тунцем и сообщили, какой вид самый полезный.

Полезные свойства лосося

Лосось относится к нескольким видам жирной рыбы, которая обычно делится на две категории: тихоокеанский и атлантический. Тихоокеанский лосось в большинстве своем вылавливается в дикой природе и включает в себя нерку, кижуч, розовый, кетовый и королевский.

С точки зрения питания (атлантический и тихоокеанский) лосось можно сравнивать. Но в выловленном лососе, как правило, немного больше белка и омега-3 жирных кислот, тогда как у атлантического лосося больше жира и калорий, говорит зарегистрированный диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот.

Состав лосося (80 граммов)

155 калорий

22 грамма белка

6 граммов жира

3,8 микрограмма витамина B-12 (158% суточной нормы)

14 микрограмм витамина D (71% суточной нормы)

8,6 мг ниацина (54% суточной нормы)

Дикий лосось является отличным источником белка, который содержит полезные жиры, витамины и минералы. Согласно NOAA, лосось имеет мягкий, маслянистый и немного сладковатый вкус, который более нежный и легко расслаивается.

Полезные свойства тунца

Тунец включает в себя несколько видов крупной морской рыбы, которую обычно едят во всем мире.

К ним относятся скипджек, альбакор, желтоперый, голубой и крупноглазый тунец.

Пищевая ценность и содержание ртути в тунке зависят от вида.

"Есть так много разновидностей, и содержание жира тоже отличается", - говорит Ларгеман-Рот.

Одним из самых популярных видов тунца является желтоперый или ахи, который является более постным и считается экологически чистым и обычно продается свежим в виде стейков.

Состав лосося (80 граммов)

110 калорий

25 граммов белка

0,5 г жиров

92 микрограмма селена (167% суточной нормы)

18 мг ниацина (112% суточной нормы)

0,9 мг витамина B-6 (53% суточной нормы)

Тунец содержит много белка, низкую калорийность и много питательных веществ. Согласно NOAA, тунец имеет более жесткую текстуру и более мясной вкус.

Лосось против тунца

Лосось и тунец являются питательными источниками белка, которые могут являться частью здорового питания. Хотя оба предлагают преимущества, есть некоторые ключевые отличия.

Омега-3 жирные кислоты

Наибольшим отличием между лососем и тунцем является содержание жира. В 28 граммах лосося больше жира, чем в таком же количестве тунца.

Высшее содержание жира в лососе означает, что он также калориен, чем тунец, добавляет Ларгеман-Рот.

Жир в лососе - это преимущественно здоровые ненасыщенные жиры, включая жирные кислоты омега-3.

Дикий лосось богат двумя основными жирными кислотами омега-3:

эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DPA).

Омега-3 является основными питательными веществами, говорит Ларгеман-Рот, то есть организм производит их недостаточно, и мы должны получать их из пищи.

Эксперты отмечают, что лосось и тунец являются очень здоровыми вариантами, но здоровый будет зависеть от ваших потребностей и целей.

Если вы ищете хороший источник белка с дополнительными преимуществами омега-3 жирных кислот для здоровья сердца и мозга, лосось является победителем.

Если вам нужно больше белка и меньше калорий – выбирайте тунец. Высокое содержание белка в тунце может помочь обуздать голод и контролировать вес, но обе рыбы являются хорошими вариантами для похудения.