Что полезнее - лосось или курятина? Диетолог удивила ответом

Пищевая ценность лосося

Диетолог Натали Риццо рассказала, что порция свежего лосося весом 85 г, приготовленной на сухом огне, содержит примерно:

133 калории

23 грамма белка

5 граммов жира

Лосось, выловленный в дикой природе, содержит немного больше белка и омега-3 жирных кислот, чем выращенный в фермерских хозяйствах. Он содержит питательные вещества, которые полезны для здоровья мозга.

Наиболее полезные виды лосося:

чавыча - содержит высокое содержание омега-3 жирных кислот

кета - часто используется для изготовления красной икры

кижуч - сбалансирована по жирности

семга - фермерская семга содержит больше жира, но меньше омега-3 и может содержать остатки антибиотиков или красителей

Состав курицы

Порция жареной куриной грудки без кожи и костей весом 85 г содержит примерно:

126 калорий

25 г белка

3 г жира

Куриное филе - это нежирный и эффективный источник животного белка. Темное мясо курицы также богато белком, но содержит больше калорий и жира, чем филе. Этот дополнительный жир также обеспечивает естественную сочную консистенцию и насыщенный вкус.

В 85 г жареных куриных бедер находится:

152 калории

21 г белка

7 г жира

Где больше белка

Взрослые, как правило, должны стремиться потреблять от 20 до 40 г белка во время каждого приема пищи.

Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что белок помогает наращивать и поддерживать мышцы, и он остается в организме дольше, чем другие макронутриенты, помогая чувствовать сытость и контролировать вес.

С 85 г лосося вы получите около 23 г белка по сравнению с 25 г куриного филе и 21 г в куриных бедрах.

Поэтому, если вы ищете наименьший и самый эффективный источник белка для получения калорий, то куриное филе - это лучший вариант.

Другие питательные вещества

Лосось - один из немногих продуктов, богатых витамином D. В нем также содержится витамин B12, который нужен нашему организму для надлежащего функционирования нервов и кровяных клеток. Витамин B12 также нужен для предотвращения определенного типа анемии.

Как куриная грудка, так и темное мясо курицы обеспечат организм целым рядом необходимых минералов, включая железо, фосфор и цинк.

Курица также содержит витамин B12, а также холин, которые нужны нашему организму для развития мозга, настроения и процессов памяти.

Что полезнее

Если вы придерживаетесь диеты, которая сосредоточена на получении максимально сытного белка на потребляемые калории, то куриное филе - это ваш выбор.

Однако, если вы по какой-то причине стараетесь ограничить насыщенные жиры, лосось или куриная грудка - лучший выбор, чем темное мясо птицы.

В общем, лосось и курица - это универсальные, вкусные и питательные продукты, которые особенно выделяются, когда речь идет о белке. А если вы едите много куриного филе, знайте, что лосось содержит больше жира и калорий, а также содержит некоторые уникальные жирные кислоты, которых вы не найдете в птице.