Что полезнее - лосось или курятина? Диетолог удивила ответом
Лосось и курятина - два популярных источника белка, которые часто появляются в рационе тех, кто следит за здоровьем. Оба продукта имеют высокое содержание питательных веществ, но отличаются по составу жиров, витаминов и калорийности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Пищевая ценность лосося
Диетолог Натали Риццо рассказала, что порция свежего лосося весом 85 г, приготовленной на сухом огне, содержит примерно:
- 133 калории
- 23 грамма белка
- 5 граммов жира
Лосось, выловленный в дикой природе, содержит немного больше белка и омега-3 жирных кислот, чем выращенный в фермерских хозяйствах. Он содержит питательные вещества, которые полезны для здоровья мозга.
Наиболее полезные виды лосося:
- чавыча - содержит высокое содержание омега-3 жирных кислот
- кета - часто используется для изготовления красной икры
- кижуч - сбалансирована по жирности
- семга - фермерская семга содержит больше жира, но меньше омега-3 и может содержать остатки антибиотиков или красителей
Состав курицы
Порция жареной куриной грудки без кожи и костей весом 85 г содержит примерно:
- 126 калорий
- 25 г белка
- 3 г жира
Куриное филе - это нежирный и эффективный источник животного белка. Темное мясо курицы также богато белком, но содержит больше калорий и жира, чем филе. Этот дополнительный жир также обеспечивает естественную сочную консистенцию и насыщенный вкус.
В 85 г жареных куриных бедер находится:
- 152 калории
- 21 г белка
- 7 г жира
Где больше белка
Взрослые, как правило, должны стремиться потреблять от 20 до 40 г белка во время каждого приема пищи.
Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что белок помогает наращивать и поддерживать мышцы, и он остается в организме дольше, чем другие макронутриенты, помогая чувствовать сытость и контролировать вес.
С 85 г лосося вы получите около 23 г белка по сравнению с 25 г куриного филе и 21 г в куриных бедрах.
Поэтому, если вы ищете наименьший и самый эффективный источник белка для получения калорий, то куриное филе - это лучший вариант.
Другие питательные вещества
Лосось - один из немногих продуктов, богатых витамином D. В нем также содержится витамин B12, который нужен нашему организму для надлежащего функционирования нервов и кровяных клеток. Витамин B12 также нужен для предотвращения определенного типа анемии.
Как куриная грудка, так и темное мясо курицы обеспечат организм целым рядом необходимых минералов, включая железо, фосфор и цинк.
Курица также содержит витамин B12, а также холин, которые нужны нашему организму для развития мозга, настроения и процессов памяти.
Что полезнее
Если вы придерживаетесь диеты, которая сосредоточена на получении максимально сытного белка на потребляемые калории, то куриное филе - это ваш выбор.
Однако, если вы по какой-то причине стараетесь ограничить насыщенные жиры, лосось или куриная грудка - лучший выбор, чем темное мясо птицы.
В общем, лосось и курица - это универсальные, вкусные и питательные продукты, которые особенно выделяются, когда речь идет о белке. А если вы едите много куриного филе, знайте, что лосось содержит больше жира и калорий, а также содержит некоторые уникальные жирные кислоты, которых вы не найдете в птице.
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