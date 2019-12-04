У Лондоні загинув російський мільярдер: не дійшов до будинку кілька метрів

Дмитро Обретецький помер у Лондоні. За інформацією різних видань, відомий російський мільярдер був збитий автомобілем біля свого будинку в столиці Великобританії майже два тижні тому. Після ДТП він впав у кому. А 30 листопада серце одного з найбагатших жителів Росії зупинилося.

Як повідомляє LIFE SHOT, компанія Обретецького "Магнат Трейд Ентерпрайз" є одним з найбільших дистриб'юторів продукції Mars, Nestle, Procter & Gamble. Крім того, він займався рекламним бізнесом і продажем лікеро-горілчаної продукції.

В останні роки Обретецький разом з родиною жив у Англії. Після смерті у нього залишилися дружина і діти.

Колеги характеризують його як "людину різнобічних інтересів".

Дмитро Обретецький (фото: LIFE SHOT)

Раніше ми писали про те, що в Лондоні від "передозу" померла 17-річна дочка російського багатія.