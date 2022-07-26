Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Як окупанти знущалися над чоловіком

В перші дні окупації села, у будинку Ігоря розмістилися російські "чмоні". Чоловік повернувся додому, коли його вже зайняли росіяни. Військові не дозволили чоловікові взяти речі, зв’язали у гаражі.

"Били мене, усі, хто хотів. Один облив мене розпалювачем для багаття і підпалив. Почали тушити лише, коли зрозуміли, що разом зі мною спалять і гараж", - ділиться Гоша.

Росіяни ледь не вбили Ігоря (фото: DAO Charity)

Дивом чоловікові вдалося втекти. Він отримав великі опіки тіла. З села він йшов понад 50 км пішки вночі до Києва. Він каже: втрачати було нічого, треба було йти вперед.

Єдине і перше, що він врятував та забрав з собою з хати - це концертна афіша його мами.

Ігор - потомственний циркач (фото: DAO Charity)

Кілька місяців він був у західних областях України, а зараз повернувся до дому, щоб відбудувати його до зими.

Ось що окупанти зробили з будинком Ігоря (фото: DAO Charity)

"Від слів Гоші - лише шок, але розповідь його звучить так буденно. Я вражений його мужністю, і тим, що після пережитого, в ньому залишилося стільки людяного. Історія клоуна Гоші - ще одне свідчення жорстоких злочинів росіян. Жоден українець не має пережити те, що ми переживаємо вже маже 5 місяців поспіль. Давайте підтримувати один одного і не забувати протягати руку допомоги всім, хто цього сьогодні потребує. Тільки так ми переможемо, саме у єдності. А перемога буде за нами, бо українці сильна нація!" - поділився Gena Viter.