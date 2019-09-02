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Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)

STYLERЖиття    02.09.2019 - 08:01
Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)
У Києві дві жінки не поділили місце в маршрутці (ілюстративне фото: pixabay.com)

Жінки били один одного, тому що хотіли сісти на вільне місце

В Києві пасажири маршрутки №555 стали свідками бійки між двома жінками, які почали з'ясовувати стосунки через те, що ніхто не хотів поступатися вільним місцем. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, що жінки розмахують руками, одна із них вдарила другу сумочкою, а потім та почала бити свою кривдницю по голові і хапати за волосся. При цьому пасажири маршрутки закликали припинити бійку.

Після цього хлопець у салоні встав між жінками, щоб вони не билися. Жінка з дитиною, яка сиділа поруч з ними вирішила встати і вийти.

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.

  • Який же молодець оператор! Що б ми без цього шедевра кінохроніки робили?
  • Ломаченко відпочиває;
  • Блін той момент, коли квитки на таке шоу всього 8 грн;
  • Хлопчик розумник... єдине що можу сказати...
  • Не дожив пан Нечуй-Левицький до наших днів - такі сюжети пропадають!
  • Один чоловік на весь салон;
  • Соромно, друзі, повинно бути не за чоловіків, а за таких "жінок"... Чому чоловіки повинні когось з них допомогти? Чому? В питаннях моралі й етики ці дами досягли успіху цілком і в чоловічій допомоги не потребують. Так, товариством прийнято, що чоловіки "повинні" допомагати і поступатися. Але, сенсу піднімати конкретно під цим відео тему моралі і моральності чоловіків не бачу. Від відео і так віє всім перерахованим вище;
  • Так їм двом не завадило б постояти. Схудли б...
  • І як завжди, в половині громадського транспорту сидять "ВОНО" (чоловіча особина), яким ще й смішно!
  • Так, а місце те, кому дісталося??!
  • Той момент, коли швиденько увімкнув телефон, щоб викласти в інет замість того, щоб розняти... Ось і весь нинішній менталітет;
  • Насправді, це - дуже сумно. Якась дурниця може перетворити людину на звіра... Стільки ненависті і злоби, ви чого?!!! Люди, будьте добрішими, більше посміхайтеся і проявляйте щедрість один до одного!

Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)Ломаченко відпочиває: у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео)

Скріншоти з Facebook

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