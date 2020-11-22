Локдаун в Україні: лікар назвала найважливіше обмеження, щоб уповільнити епідемію

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Лікар пояснила, чому обмеження роботи транспорту є одним з найбільш впливових факторів на розвиток епідемії

В Україні протягом останніх кількох тижнів активно обговорюється ідея запровадження тотального локдауна. Щодня в країні фіксуються антирекорди, і вмирають сотні українців. Поки що в Україні діє карантин вихідного дня, однак експерти та лікарі все менше вірять в його ефективність. Практично всі з них наполягають на введенні тотального карантину. Медик пояснила, які заходи при введенні локдауна дадуть найбільш швидкий результат.

На думку лікаря-педіатра, а також доктора медичних наук Марини Маменко, рано чи пізно Україна прийде до необхідності тотального локдауна. Медик вважає, що в першу чергу доведеться обмежити роботу громадського транспорту. Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24".

"Карантин вихідного дня міг би бути додатковим заходом, якби ми дійсно дотримувалися всіх інших обмежень просто протягом п'яти днів на тиждень. Тоді можна було б додати цю позицію і, можливо, вона б спрацювала. Я знаю ставлення населення, але я знаю ситуацію зсередини, в лікарнях. Це такий психологічний конфлікт між населенням, яке ще не хворіє, і населенням, яке вже захворіло або у якого захворіли родичі", - сказала Маменко.

Лікар висловила думку, що уникнути тотального карантину в Україні не вийде.

"Мені здається, що в певний час ми прийдемо до тотального локдауну, 2-3 тижні необхідно для того, щоб розвантажити лікарні. Якщо ми не готові до свідомих обмежень щодня, змушені будемо терпіти більш суворі зовнішні обмеження", - сказала Маменко.

Нагадаємо, що раніше лікарі розповіли, скільки відсотків людей насправді хворіють на коронавірус безсимптомно.

Раніше ми писали, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.