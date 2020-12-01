Локдаун не допоможе: лікар озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні не вщухає і кожен день в країні фіксуються нові антирекорди. Українці нервово бояться можливого локдауну, який уряд обіцяє запровадити найближчим часом.

Надії на вакцину і повернення до "життя, як раніше" - це думки, що турбують практично кожного жителя нашої країни. Коли ж COVID-19 нарешті піде на спад і чи справді допоможе локдаун, розповіла нам відомий терапевт, заступник головного лікаря Рівненського обласного диспансеру радіаційного захисту населення Оксана Сабадишина.

Епідемія коронавірусу в Україні піде на спад навесні 2021 року. До того часу дуже багато українців перехворіють і можна буде очікувати розвантаження медичної системи.

Я не готова сказати, яка вакцина від COVID-19 буде кращою. По-перше, ще ніхто не вакцинувався. По-друге, запропоновані вакцини ще не пройшли всіх потрібних випробувань. Але припускаю, що потрібно звертати увагу на авторитетного виробника. Думаю, американська вакцина буде краща.

Коронавірус, як і будь-який інший вірус - це важка хвороба. Але для певної категорії людей. Є люди, що перенесли його досить легко. Я в їх числі. Я не знала, що я хворію. Дізналася по аналізах на антитіла. Я оцінювала свій стан, як звичайне респіраторне захворювання. Тому я можу сказати одне - є відсоток людей, для яких цей вірус дуже небезпечний. Але більшість людей його просто не відчують або, перенесуть в легкій формі.

COVID-19 співпаде з епідемією сезонного грипу і відбудеться так зване "розшарування". Симптоми цих захворювань трохи вводять в оману своєю схожістю. Багато будуть приймати грип за коронавірус. Є ще такий нюанс. Ми іноді бачимо у своїх пацієнтів такий момент, вони мають всі ознаки коронавірусу і навпаки - немає ніяких ознак COVID-19, але тест позитивний.

Локдаун не допоможе в боротьбі з коронавірусом. Для цього потрібен не локдаун, а щоб кожна людина розуміла, що вонна повинна робити, щоб не захворіти. А якщо захворіла - куди звертатися. А локдаун призведе до того, що люди з патологіями будуть отримувати відмови в лікарні, через те, що заборонені планові операції, госпіталізація. У людей немає елементарних засобів для того, щоб правильно харчуватися і заробляти на життя. З локдауном ця ситуація лише погіршиться. Тотальний карантин тільки нашкодить.

Раніше ми писали, що в Україні можуть ввести повний локдаун вже з другого січня.

У той же час у Володимира Зеленського заявили, що ймовірність тотального локдауну владою розглядається, але конкретної дати поки немає.