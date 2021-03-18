Академік назвав єдиний спосіб зупинити розповсюдження COVID-19

За його словами, уряд не повинен зволікати з введенням обмежень, а має працювати на випередження.

"Локдаун треба вводити не тоді, коли пік захворюваності, а тоді, коли вона тільки починає розвиватися. Враховуючи здоров'я і життя людей, локдаун треба було б вводити зараз", - сказав академік.

Єдиний шлях зупинити поширення COVID-19 — це вакцинація, вважає вчений.

Він наводить у приклад Ізраїль, який лідирує за темпами вакцинації населення. Там прищеплювали людей вакциною Pfizer і ефективність зменшення інфікованих людей досягає 95%.

За його словами, не варто зволікати з вакцинацією, адже деякі мутації захищають вірус від імунізації, яка була раніше.

"Це мутації у Великобританії, Південній Африці, Бразилії. Наприклад, "бразильський" штам значно важче піддається імунізації. Тому вакцинацію слід проводити якомога швидше. Практично всі вакцини ефективні лише в більшій чи меншій мірі. На жаль, в Україні щеплення відбувається дуже низькими темпами і дуже повільно", - сказав Комісаренко.