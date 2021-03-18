RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Академік назвав єдиний спосіб зупинити розповсюдження COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Україні потрібно вводити локдаун, бо зараз в країні друга хвиля коронавірусу.

Таку думку озвучив Академік НАН України Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, уряд не повинен зволікати з введенням обмежень, а має працювати на випередження.

"Локдаун треба вводити не тоді, коли пік захворюваності, а тоді, коли вона тільки починає розвиватися. Враховуючи здоров'я і життя людей, локдаун треба було б вводити зараз", - сказав академік.

Єдиний шлях зупинити поширення COVID-19 — це вакцинація, вважає вчений.

Він наводить у приклад Ізраїль, який лідирує за темпами вакцинації населення. Там прищеплювали людей вакциною Pfizer і ефективність зменшення інфікованих людей досягає 95%.

За його словами, не варто зволікати з вакцинацією, адже деякі мутації захищають вірус від імунізації, яка була раніше.

"Це мутації у Великобританії, Південній Африці, Бразилії. Наприклад, "бразильський" штам значно важче піддається імунізації. Тому вакцинацію слід проводити якомога швидше. Практично всі вакцини ефективні лише в більшій чи меншій мірі. На жаль, в Україні щеплення відбувається дуже низькими темпами і дуже повільно", - сказав Комісаренко.

Як ми писали раніше, інфекціоніст розповів, чому людина повторно хворіє на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус
Читайте також
Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як у 2020
Прогноз погоди