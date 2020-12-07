Локдаун необхідний: в Держспоживслужбі розповіли, де українці найчастіше заражаються COVID-19

У Держспоживслужбі розповіли, що в Україні кількість інфікованих коронавірусом не знижується й ситуація дуже складна. За даними відомства, українці найчастіше заражаються COVID-19 в транспорті – близько 30% випадків інфікування.

Як зазначив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, в Україні потрібно продовжувати карантинні заходи та вводити локдаун. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Олег Рубан пояснив, що кількість хворих не зменшується, а навпаки – є тенденції до нового зростання хворих. Єдиною причиною зменшення кількості нових випадків є зниження тестування на вихідних.

"Це суб'єктивна причина через зменшення тестування, в суботу і неділю завжди йде зниження зафіксованих випадків. Що стосується об'єктивного показника — це госпіталізації хворих з важкою і середньою формою, їх кількість незмінно висока, і справа до зросту, а не до зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації сьогодні — суперечність будь-якій епідеміологічній науці. Тому зараз дійсно складна ситуація в країні, то впровадження обмежувальних заходів необхідно", - сказав глава відомства.

Він додав, що для стабілізації та покращення ситуації необхідно вводити жорсткі карантинні заходи.

"Що стосується карантину вихідного дня, можливо, це й ефективна міра, але не для такого стрімкого зростання захворюваності. Для порівняння, це як пожежу гасити ложкою, а не спеціальними пристроями. Тому сьогодні необхідно вводити обмеження по всій країні, і той локдаун, який пропонують, може дати ефект", - заявив Олег Рубан.

Крім того, за даними Держспоживслужби, більш як 30% випадків інфікування відбувається в транспорті й основна причина – недотримання карантинних обмежень.

"Про транспорт. Згідно з епідрозслідуванням, які ми проводимо з березня місяця, 20-30 відсотків інфікування відбувається саме в транспорті. Саме в маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати й обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив глава відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кабміні розповіли, які будуть обмеження у транспорті при введенні локдауну.

А також розповідали про те, що в Україні можуть ввести локдаун на початку січня.