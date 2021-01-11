Локдаун у Карпатах: лікарі розповіли, чи можна підчепити COVID-19 на відпочинку

В Україні з 8 січня почав діяти локдаун, а більшість країн закриті для відвідування туристів. На новорічні та різдвяні вихідні багато українців відправилися відпочивати на гірськолижні курорти до Карпат.

Фотографії натовпу туристів в Буковелі вже розлетілися мережею і стало зрозуміло, що там карантину якщо і дотримуються, то дуже умовно. Медики розповіли в коментарі для видання "Весті", чи можна заразитися коронавірусом на гірськолижних курортах.

Як зазначає завідувач кафедри інфекційних хвороб медичного університету ім. А. А. Богомольця Сергій Крамарєв, такий спосіб відпочинку досить небезпечний.

"Людей багато, дистанції вони не дотримуються, тому ймовірність зараження, хто б що не говорив, велика... На вулицях ймовірність зараження невисока – вірус розсіюється, доза розчиняється. Однак черги й ці скупчення збільшують ймовірність в рази", - вважає фахівець.

Медичний експерт Євген Маслов стверджує, що туристам в Карпатах необхідно не тільки дотримуватися дистанції, але й обов'язково носити маски. Крім того, люди під час активного відпочинку на свіжому повітрі повинні стежити за своїм здоров'ям і імунітетом.

"При низьких температурах людський організм стає більш вразливим до захворювань, знижуються захисні властивості слизових оболонок і імунітету в цілому. Вірус при низьких температурах не вмирає, а навпаки продовжує термін свого існування, що може підвищити ризик захворювання... Люди, що відпочивають нині в Буковелі мають високі шанси заразитися", - пояснив Маслов.

А ось головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан зазначив, що найбільші проблеми можуть бути пов'язані з транспортом і підіймачами, які привозять туристів на відпочинок і займаються переміщеннями безпосередньо на курортах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ розширив список країн у червоній та зоні, і більшості туристів доведеться здавати тести після січневого відпочинку.

А також ми розповідали про те, що у мережі з'явилися свіжі фотографії з Буковеля.