Лодигін виправдався за образу українців у ефірі Нацвідбору: "ми всі схожі"

Коментар Лодигіна щодо "лісів і гір"

14 лютого Ярослав Лодигін визнав, що його висловлювання були некоректними.

"Приношу свої вибачення якщо така оцінка когось образила… Через стислий ефірний час мені не вистачило точності у формулюванні (оцінки виступу KALUSH Orchestra)" - сказав Ярослав.

За словами генпродюсера Суспільного, жодні "географічні чи етнічні фактори" не є підставою, яка може вплинути на представлення (або не представлення) українського артиста на європейському конкурсі.

"Мова не про те, що хтось зі степів і річок може представляти Україну на Євробаченні, а хто з лісів і гір - не може", - пояснив член журі Нацвідбору.

При цьому Лодигін наголосив, що його слова стосувалися виключно конкретного номера KALUSH Orchestra і це "безумовно суб'єктивна оцінка", на яку він має право.

"Як продюсера, мій фокус направлений на фінал Євробачення, на те, яке місце ми можемо зайняти… Для мене важливо, щоб ми цей шанс використовували на повну. Щоб ми себе показували, як модерна європейська культура… Як на мене, кілька виконавців, виглядали краще, ніж KALUSH Orchestra... Хтось погоджується зі мною, хтось - ні. Це нормально", - сказав Ярослав.

Разом з тим, Лодигін не згоден, що виступ Аліни Паш певною мірою теж архаїчний.

"Декілька разів, з 2004 року, ми показували себе зі сторони, як у номері KALUSH (ми говоримо виключно про мистецтво)… У номері Аліни ж інший меседж на різних рівнях. Слова, лірика, відсилка на світових літераторів й художників… Це інтегруючий меседж у європейську культуру", - сказав він.

"Уже перші реакції букмекерів, оглядачів, європубліки показують, що ми зробили правильний вибір артиста… Мені особисто здається, що у 2022 році номер Аліни Паш представить Україну краще", - додав Лодигін.

Наприкінці він знову додав, що жодним чином "не хотів когось образити по признаках географії".

"Ми всі схожі та кожен куточок країни має щось унікальне, що може репрезентувати нас на різних світових конкурсах", - резюмував Ярослав.

Нагадаємо, під час ефіру національного відбору на Євробачення 2022 стався скандал після слів Ярослава Лодигіна, якими він прокоментував виступ KALUSH Orchestra.

"Мені здається, що ми вже декілька разів представляли себе, як Україна, як українці, як такі - люди з лісів, люди з гір в цьому випадку. Мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації", - заявив він у суботу.