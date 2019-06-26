Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото

Світлана Лобода привітала російського виконавця Єгора Кріда з 25-річчям в Instagram. Але зробила це українська співачка так, що багато шанувальників зірки знову заговорили про романа Лободи з популярним в РФ поп-артистом.

Зокрема, Лобода здивувала передплатників вітальним текстом. Співачка написала: "З днем народження, малюк!". Ці слова здалися фанатам артистки занадто ніжним. Крім того, фото, до якого додавалося привітання, користувачі мережі порахували ну вже дуже особистим і інтимним - на знімку обличчя Лободи і Кріда знаходяться настільки близько один до одного, що здається, ще трохи і артисти поцілуються.

"За мить до поцілунку", - так коментують знімок багато фанатів обох зірок.

Світлана Лобода і Єгор Крід (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Цікаво, що Світлана регулярно залишає смайлики-сердечка під знімками Кріда, а на світських заходах вони частенько фотографуються в обнімку.

"І нічого, що Лобода старше Булаткіна (справжнє прізвище виконавця – ред.) на 11 років. В інтерв'ю Юрію Дудю Єгор зізнався, що має неодноразовий досвід відносин з більш дорослими жінками. Можливо, вік Світлани не зупинить його і на цей раз", - пише інтернет-видання "Версія Інфо".

Як би там не було, фанати Лободи тільки зраділи можливості такого роману у співачки. Незважаючи на велику різницю у віці, твердять передплатники, зірки чудово виглядали б разом. Правда, ні українка, ні росіянин на підозри шанувальників своєї творчості поки ніяк не відреагували, що дає фанам надію на правильність їх здогадок.

Зазначимо, що про близькі стосунки Лободи і Кріда росСМІ почали писати після їх дуету на гала-вечері премії МУЗ-ТВ в 2017 році. Тоді українка і росіянин заспівали дуетом пісню "Твої очі". Пізніше Крід в ефірі однієї з радіостанцій зізнався у щирій любові до Лободи і до її творчості.

Лобода в РФ з Єгором Кридом

До речі, з 2016 року Єгору Криду заборонений в'їзд в Україну через його гарячу підтримку злочинних діянь Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відверті фото Лободи повалили фанів в шок.

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