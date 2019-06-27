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Лобода без ліфчика блиснула грудьми (відео)


Світлана Лобода в жакеті на голе тіло спокусила передплатників

Світлана Лобода без ліфчика показала груди. Спокусливе відео одіозна українська співачка показала своїм підписникам в Instagram-акаунті. Свій пост артистка супроводила провокаційним питанням, адресованим кожному фанату зірки.

"Do u like it? Тобі подобається?" - написала Лобода.

На відео Лобода позує в елегантному жакеті від Balmain на голе тіло. Образ зірки доповнює красивий кулон.

Світлана Лобода без ліфчика блиснула грудьми (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі оцінили відвертий образ своєї улюблениці.

  • Сюди б підставити пісню "Стеснение пропало" і ідеально!
  • У Світлани є що показати, фігурка супер!
  • Ви прекрасні! Ідеальна фігура! Ще кулончик ваш дуже порадував, буду шукати собі схожий.
  • Що ви творите? Ну не можна бути такою ідеальною!

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Скріншот

  • Без білизни ідеально. А як закріплювати, щоб випадково вітром не роздуло?
  • Топовий наряд
  • Дуже крутий костюм
  • Краса!
  • Секс!

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Також знову підписники захопилися пресом Світлани Лободи, називаючи його "божественним".

Раніше ми писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.

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