Льняное масло или семена? Что лучше для похудения и полезнее

Этикетки часто вводят нас в заблуждение, особенно когда дело касается калорийности семян и орехов. На этикетке семян льна отмечено 534 ккал на 100 граммов. Но действительно ли это столько калорий, сколько усваивает наш организм?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Что полезнее – лен или его масло?

Как и орехи, семена льна имеют "защищенные" клетки, не раскрывающиеся во время жевания. Это значит, что часть калорий просто не доходит до крови. Исследования показывают, что около 16% калорий из сырых орехов не усваиваются, и для семян льна эта цифра будет схожа. С учетом этого мы уже получаем не 534, а около 450 ккал на 100 г.

534 ккал рассчитаны с учетом клетчатки как источника классических углеводов. Однако клетчатка не расщепляется ферментами тонкой кишки, а только бактериями толстой кишки, которые образуют короткоцепочечные жирные кислоты - с меньшей энергетической ценностью. Следовательно, 1 грамм клетчатки фактически дает всего 1,5 ккал, а не 4, как указано. Отсюда снижение калорийности до 382 ккал на 100 г семян льна.

Клетчатка снижает усвояемость калорий

К тому же клетчатка влияет на способность организма усваивать другие калории. Учитывая это, фактическая калорийность семян льна снижается до 350 ккал на 100 г - почти вдвое меньше, чем в масле, полученном из этих семян.

Микронутриенты семян против масла

Когда речь идет о питательности, разница еще более заметна. В льняном масле, кроме дневной нормы витамина Е, нет других микронутриентов. А семена льна дают нам не только жиры, но и полноценный набор микроэлементов: дневную норму магния и фосфора, 25% дневной нормы кальция, 32% - железа и 39% - цинка.

Выбирая заправку для салата, помните, что льняное масло добавляет 90 ккал на каждые 10 г, тогда как семена льна могут предложить полезные жиры, белок, клетчатку и витамины по значительно более низкой калорийности.