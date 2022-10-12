Кровать 3х3, фрески и мрамор с золотом: как выглядит "лучший пентхаус Украины" и почему с него смеются

В Одессе на продажу выставили роскошную трехэтажную квартиру пентхаус в сегменте Luxury, расположенную на побережье в районе Французского бульвара. Стоимость такого жилья составляет около 160 миллионов гривен. При этом невероятно пышную отделку жилья оценили не все пользователи сети.

Как выглядит этот чудо-пентхаус и что он из себя предоставляет - читайте и смотрите в материале ниже.

Эта квартира площадью более 350 квадратных метров в центре Одессы была признана в 2017 году победителем конкурса "Лучший пентхаус Украины".

Сейчас это жилье, которое занимает в здании высотки 9, 10 и 11 этажи, владельцы предлагают сдать в аренду по цене 6 тысяч долларов в месяц. В объявлениях в интернете указано, что сам пентхаус продают за чуть более 2 миллиона долларов.

Как выглядит самый роскошный пентхаус в центре Одессы (фото: скрин с видеообзора twitter.com)

Описание одесского пентхауса Luxury

Элементы декора в квартире - латунь с лазерной кромкой, сусальное золото, в интерьере использована лепнина, мраморные полы с подогревом, лестницы тоже из мрамора, на потолках красуются фрески на стенах - огромные картины.

Всего в квартире четыре спальни, есть сауна, бильярдная. На окнах установлены автоматические системы с ролетами.

Интерьер роскошной трехэтажной квартиры в центре Одессы (фото: скрин с видеообзора twitter.com)

Как обустроены комнаты

На первом этаже - гостевой санузел с душевой кабиной, кухня со всей необходимой бытовой техникой, в комнатах и залах - обилие мягкой мебели, большой стол. Кстати, по словам риэлтеров, владельцы квартиры потратили на обустройство кухни около 150 тысяч евро.

Пентхаус Luxury в Одессе в районе Французского бульвара с видом на море (фото: скрин с видеообзора twitter.com)

На втором уровне еще ванная, также спальня, детская - комнаты тоже имеют соответствующую отделку в стиле под барокко в интерьере и мебели.

На третьем этаже мастер спальня с кроватью размером три на три метра, над ней бронированный стеклянный купол, есть гардеробная, санузел, есть отдельная комната бильярдная, обустроенная диванами, украшенная "древнегреческими" статуями, с выходом на балкон.

Как выглядит трехэтажный пентхаус в центре Одессы за 160 миллионов гривен (фото: скрин с видеообзора twitter.com)

Украинцы критикуют пентхаус в Пшонка-стиле

Нужно сказать, что пользователи сети в комментариях к видеообзорам этой трехэтажной квартиры Luxury не особо высказывают восторг, скорее наоборот.

Так, звучат критические замечания о таких "царских хоромах", обустроенных в лучших традициях экс-генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, печально известного своим особым пристрастием к эпичной роскоши. А также пентхаус некоторые сравнивают с дворцами "цыганских баронов".

Фото: скрин комментариев: twitter.com