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Обличчя "русского мира": з'явилося відео з військовим РФ, який радіє обстрілам з "Градів"

Автор: Світлана Мащенко

З'явилося відео з радісним російським солдатом, який робить селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" українського міста.

Відео з "обличчям руського міра" почало поширюватися мережею.

За інформацією мережі, позував він на тлі обстрілу Маріуполя, одного з українських міст, за яке ведуться запеклі бої.

"Виродок посміхається на фоні стрілянини із "Градів" у бік українського міста Маріуполь", - говориться в повідомленні.

Цікаво, що таке відео йде в розріз свідченням деяких полонених, які божаться, що "їхали на навчання".

"От тільки в полоні вони чомусь не такі веселі й присягаються, що їхали не на війну, а на "навчання". Робіть максимальний репост, хай "русские" бачать, що вони роблять!" - підписані кадри.

На грудях у "героя" написано: "Они сдохнут. А мы в рай!" Це дещо перефразовані відомі слова Володимира Путіна.

Раніше ми писали, що українець голими руками намагався зупинити колону російських військ.

Також повідомлялося, як вдома виготовити коктейлі "Молотова".

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